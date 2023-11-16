Знищили під 600 росіян: Тарнавський розповів про втрати ЗС РФ на фронті (фото)

Бійці ОСУВ "Таврія" відповідальні за половину втрат ЗС РФ, які відбулись протягом минулої доби. Крім того, вони підірвали третину російських танків та третину броньованих машин, які увійшли у статистику Генштабу ЗСУ 16 листопада.

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на позиції ЗС РФ. Протягом доби 15-16 листопада вдалось ліквідувати майже 600 російських військових, більш як 40 одиниць військової техніки, зокрема — танки, ББМ, гармати та БПЛА. Деталі поточної ситуації на Запорізькому відтинку фронту описав командувача ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Про це ідеться у дописі українського воєначальника у Telegram-каналі.

Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку відбулося 45 бойових зіткнень. При цьому артилеристи та ракетники виконали 1170 вогневих завдань.

Протягом доби бійці ОСУВ "Таврія" завдали ЗС РФ наступних втрат:

жива сила — ліквідовано 594 ос.;

військова техніка — знищено 43 од. техніки, серед них — три танки, п'ять бойових бронемашин, шість артилерійських гармат, одну установку реактивного вогню, один засіб ППО ЗС РФ, 19 російських безпілотників;

склади БК — підірвано три шт.

Також командувач вказав, що знищено "важливий об'єкт ворога", але не вказав, про що ідеться і де саме він знаходився. Підтвердив, що продовжуються наступальні дії ЗСУ у Мелітопольському напрямку. На іншому відтинку фронту — під Авдіївкою — українські воїни продовжують тримати оборону.

У дописі Тарнавського не наводяться деталі бойових дій на Таврійському напрямку. При цьому на сторінці Facebook ОСУВ "Таврія" показали, що українці протидіють ворогу за допомогою бронетехніки. Спершу росіяни намагались прорвати позиції ЗСУ — провели "самозгубну атаку". Спершу ворога зупинили, а потім пішли в перед бронемашини 58 мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського, які знищили російську техніку та живу силу.

Контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області — деталі

На онлайн-карті DeepState не відзначили змін на лінії фронту, на якому воюють підрозділи ОСУВ "Таврія" ЗСУ. При цьому військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив успіхи Сил оборони біля Роботиного, Новопокровки та Вербового. Своєю чергою Генштаб ЗСУ повідомив про атаки ворога у напрямку Новодарівки — населеного пункту на захід від Великої Новосілки та на північ від Приютиного.

Ділянка біля Великої Новосілки та Новодарівки станом на 16 листопада 2023 року Фото: DeepState Ділянка біля Роботиного та Новопокровки станом на 16 листопада 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, 16 листопада стало відомо рекордні втрати ЗС РФ — українське командування написало про "мінус" 1330 російських солдатів, знешкоджених протягом минулої доби. З допису Тарнавського випливає, що половина з них загинули на відтинку фронту, який обороняє ОСУВ "Таврія".

Крім того, у соцмережах розповіли про атаку українських диверсантів на російський бліндаж, де могли перебувати "кадирівці". На кадрах з місця подій можна нарахувати близько десятка поранених та убитих ворогів.

Нагадуємо, в ніч на 16 листопада було тривожно на трьох ділянках, підконтрольних РФ. Зокрема, спершу стало відомо про атаку безпілотників у Брянській області і в окупованому Криму. Потім у мережі написали про пожежу у військові частині у Волгоградській області, розташованій за 600 км від кордонів України.