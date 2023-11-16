Ізраїль може залишити в Газі після війни великі сили: Байден попередив про помилку

Глава Білого дому дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що окупація Гази була б "великою помилкою", а єдиний спосіб врегулювати конфлікт у регіоні — розв'язувати питання про дві держави.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що найближчим часом у Газі, можливо, доведеться залишити "дуже потужні сили", щоб не допустити відродження бойового угруповання ХАМАС після війни. Однак президент США Джо Байден у зв'язку з цим зазначив, що окупація Гази була б "великою помилкою". Про це 16 листопада повідомили журналісти агентства Reuters.

В одному з інтерв'ю Герцог сказав, що ізраїльська сторона не може допустити, щоб після війни в секторі Гази виник вакуум і анклав знову перетвориться на базу терористів.

"Якщо ми відступимо, то хто прийде на зміну? Ми не можемо залишити вакуум. Ми повинні подумати про те, яким буде механізм; є багато ідей, які витають у повітрі, але ніхто не захоче знову перетворити Газу на базу терористів", — сказав ізраїльський президент.

За його словами, в уряді Ізраїлю обговорюють безліч ідей про те, яким буде управління в Газі після закінчення війни. Водночас політик додав, що у встановленні порядку в регіоні братимуть участь США і "сусіди в регіоні".

Тим часом глава Білого дому дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що єдиним способом врегулювання конфлікту в регіоні є рішення про дві держави, і що окупація Гази була б "великою помилкою".

"Їм було сказано... ми обговорювали необхідність того, щоб вони були дуже обережними", — відповів Байден журналістам 15 листопада.

Автори матеріалу зазначили, що Вашингтон посилив свою військову присутність на Близькому Сході, спрямувавши в регіон дві авіаносні ударні групи (АУГ), щоб не допустити розростання конфлікту й утримати Іран, який давно підтримує ХАМАС, від участі в ньому.

Водночас американський президент заявив журналістам, що його адміністрація робить усе можливе для звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, але це не означає участі американських військових в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен змінив риторику щодо дій сил Ізраїлю в секторі Гази. Американський дипломат висловив жаль у зв'язку з кількістю жертв серед мирних жителів, закликав зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню шкоди цивільним.