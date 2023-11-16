HIMARS атакував російський БпАК ZALA: в ССО розповіли про втрати ворога (відео)

Аеророзвідники виявили окупантів, які готувалися до запуску БпАК ZALA. Після вдалого удару було знищено особовий склад ЗС РФ, їхній транспорт та дрон.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили екіпаж безпілотного авіаційного комплексу ZALA, їхній транспорт та сам дрон за допомогою HIMARS у Донецькій області. Відео опублікували в пресслужбі ССО в Telegram.

"ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому екіпажу БпАК", — йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку оператори третього полку ССО під час аеророзвідки виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску дрона. Натомість артилерійський підрозділ скоригував вогонь М-142 HIMARS по цілі, в результаті чого було знищено російських окупантів, їхній транспортний засіб та безпілотник.

В опублікованому відео військові показали, як зафіксували російських окупантів, які готувалися до запуску БпАК. Артилерія завдала влучний удар по ворогу за допомогою HIMARS, в результаті чого сталося загоряння, а в небо здійнявся густий чорний дим.

БпАК Zala: що відомо

Разом із БпАК Zala окупанти застосовують БПЛА "Ланцет" — Zala шукає ціль, після чого за координатами запускають "Ланцет". БпАК можна запускати з непідготовлених майданчиків через катапульту. Його максимальна дальність польоту — 35 кілометрів, тривалість перебування у повітрі — до чотирьох годин. Також він може підійматися на висоту 3600 метрів та розганятися до 125 кілометрів на годину.

БпАК Zala Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що бійці Національної гвардії України уразили радянський зенітно-артилерійський комплекс на Сіверському напрямку. Окупанти намагалися замаскувати техніку за будівлями на території промислової зони, проте ЗСУ виявили та знищили установку.

9 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що крім цього, українські бійці знищили зенітно-ракетний комплекс С-300В4. З його слів, у Донецькій області військовим вдалося знищити 46 одиниць техніки, а саме два танки, три ББМ, сім артсистем, ПТРК, три засоби ППО, 26 БпЛА, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад із боєприпасами та інший важливий об’єкт.