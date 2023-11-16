Окупанти створюють нові вогневі точки поблизу Євпаторії, — партизани (фото, відео)

За інформацією партизанського руху "Атеш", окупанти побоюються висадки українського десанту, відтак зміцнюють гарнізон та готуються до оборони.

Поблизу тимчасово окупованої Євпаторії агенти українського підпілля виявили нові вогневі точки окупантів. Про це повідомили у Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Вогневі позиції російських військових було виявлено українськими партизанами під час розвідки оборонної місцевості між Євпаторією та Сімферополем.

Зазначається, що російська армія осіла на території розважального комплексу "Сонечко", а вздовж трави виставлені контрольно-пропускні пункти та вогневі точки.

В українському підпіллі кажуть, що російська армія продовжує готуватися до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони зазначають, що окупанти вирішили зміцнити свій гарнізон. Причиною таких дій вони називають ймовірно страх висадки морського десанту Сил оборони.

Нагадаємо, за інформацією ОК "Південь" окупанти зосередили на тимчасово окупованому півострові понад 800 ракет типу "Калібр" та "Онікс".

Також 16 листопада у Міноборони РФ повідомили про збиття п’ятьох безпілотників над Кримом та Брянською областю. Зокрема, російська влада не повідомляє про пошкодження чи руйнування внаслідок атак.