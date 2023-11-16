Ні Україна, ні РФ не здатні на прорив: контрнаступ на Запоріжжі завершено, — ЗМІ

За даними журналістів, значні сили України, у кількості трьох бригад, зайняли позиції на лівобережжі Дніпра. Але далі темпи просування будуть не швидшими за "одне село за раз".

Росія втратила від 300 до 400 тисяч осіб убитими й пораненими за час повномасштабної війни в Україні. У найважчих бойових зіткненнях під Авдіївкою рахунок втрат йде на 500-1000 осіб щодня. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіційних осіб країн Заходу.

За словами журналістів, чиновники, які погодилися говорити на умовах анонімності, все ж визнали, що контрнаступ України на Запорізькому фронті, по суті, завершився, але повідомляється, що "три бригади" переправилися через Дніпро біля Херсона.

Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну сухопутну операцію, зазначив один із представників західних країн, додавши, що далі, судячи з усього, відбудеться "затяжний конфлікт", у якому довгострокова військова допомога США і Європи матиме вирішальне значення.

Значні сили, у кількості трьох бригад, зайняли позиції на лівобережжі Дніпра, звідки росіяни не змогли витіснити Сили оборони. Але немає інформації про те, скільки бронетехніки Україні вдалося переправити через річку.

Попри успішні дії на Дніпрі, представники Заходу очікують, що Україна зможе домогтися лише поступового просування — "одне село за раз". Приблизні темпи контрнаступу були й минулого літа на південь від Оріхова та Великої Новосілки.

Втрати ЗС РФ, за підрахунками Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу України, російські війська втратили 315 620 осіб убитими.

Втрат ЗСУ командування не озвучує, але, за оцінками The Economist, у США вважають, що щонайменше 70 000 українських військовослужбовців загинули та ще до 120 000 дістали поранення.

Нагадаємо, що, за оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, ЗСУ майже домоглися прориву, але російські війська почали свої атаки. Взимку ж можливий новий контрнаступ України.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть затиснути російські війська в кліщі між Дніпром і Токмаком.