Видали себе за Єрмака і вмовляли приїхати в Київ: опозиціонерів РФ розіграли пранкери (відео)

Актор Артур Смольянінов навіть поговорив з "Андрієм Єрмаком" по відеозв’язку. Письменник Дмитро Биков переконаний, що невідомі пранкери хотіли зібрати росіян в одному місці та "завдати їм шкоди".

Російський поет та письменник Дмитро Биков отримав несподіваний дзвінок — нібито від керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це він розповів у ефірі телеканалу "Дождь".

Зі слів Бикова, невідомі пранкери вмовляли його приїхати в Київ. Метою візиту нібито мала бути боротьба з "загостренням ненависті до російської мови й російської культури".

"Мені ця ідея давно дуже подобалась. Я багато разів казав, що збираюся приїхати в Україну", — зізнався росіянин.

Письменник припустив, що пранкери хотіли зібрати в одному місці опозиціонерів з РФ та "заподіяти їм шкоду".

Про схожу ситуацію у програмі "Воздух" розповів російський актор Артур Смольянінов. З ним пранкери зв’язувались ще два місяці тому.

Зі слів Смольянінова, з ним через Zoom розмовляв якісно зроблений діпфейк Єрмака. Актор здогадався, що веде розмову з фейковим чиновником, лише наприкінці розмови.

"Ти бачиш абсолютно реальну людину. Вона говорить як Єрмак, у неї жести як у Єрмака, у неї все як у Єрмака", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширився діпфейк головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На відео воєначальник нібито критикує владу та закликає бійців не підкорятися "злочинним наказам".

16 листопада в ІМІ попередили, що у TikTok з’явились фейкові відео з нібито українських ЗМІ. Пропагандисти поширюють інформацію, що в Україні нібито запроваджують "новий закон", за яким зможуть конфісковувати машини.