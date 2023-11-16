Масований обстріл Херсона: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Відомо, що внаслідок атаки РФ є прямі попадання в багатоповерхівки. Загинула пенсіонерка, ще шестеро людей дістали поранення.

Унаслідок масованого обстрілу Херсона поранено вісім осіб. Ще одна жінка загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"До теперішнього часу відомо про вісьмох поранених і одну загиблу через російські обстріли Херсона. У власній квартирі травми несумісні з життям отримала 75-річна жінка", — написав Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Літня жінка загинула у своїй квартирі Фото: Прокуратура Херсонської області

Увечері в четвер, 16 листопада, росіяни вдарили по житлових будинках у Центральному та Дніпровському районах Херсона.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки, кілька автомобілів, автомийка та АЗС.

Наслідки обстрілу Херсона 16 листопада Фото: Прокуратура Херсонської області

Серед поранених — 15-річна дівчинка. Її госпіталізували разом із 52-річною родичкою, яка теж дістала поранення.

Крім них було поранено ще шістьох городян віком від 39 до 63 років. Чотирьох із них доправили до лікарні, двом медичну допомогу було надано на місці.

Подробиць про стан поранених не повідомляють.

За інформацією глави міської військової адміністрації Херсона Романа Мрочка, є прямі влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Центральному та Дніпровському районах міста. Частина міста знеструмлена.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що в північній частині міста внаслідок обстрілу почалася пожежа.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії", — ідеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Херсона 16 листопада Фото: Прокуратура Херсонської області

Нагадаємо, обстріл Херсона 16 листопада розпочався невдовзі після 17-ї години вечора. Дніпровський район міста обстріляли з лівого берега Дніпра. Пізніше голова ОДА повідомив, що відомо про трьох поранених і одного загиблого.

Раніше Фокус писав, що в Херсоні поранена мати врятувала 2-місячну доньку з палаючого автомобіля. За словами очевидців трагедії, 36-річна жінка отримала серйозні травми ноги, проте це не зупинило її від порятунку життя двомісячної дочки. Поліція під обстрілами вивозила постраждалих у безпечне місце.