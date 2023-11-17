Лукашенко допоміг депортувати понад 2000 дітей з України до Білорусі, — розслідування

За словами аналітиків, щонайменше 2442 українських дітей віком від 6 до 17 років було незаконно переміщено з 17 міст України до 13 закладів на території Білорусі.

Білоруський політик Олександр Лукашенко і спецслужби Білорусі допомагали російським окупантам депортувати українських дітей. Розслідування з такими висновками опублікувала Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я (Yale HRL) 16 листопада.

У звіті під назвою "Співпраця Білорусі з Росією в систематичній депортації українських дітей" ідеться, що щонайменше 2442 українських дітей віком від 6 до 17 років незаконно перемістили з 17 міст України до 13 закладів на території Білорусі.

За словами аналітиків, 2050 українських дітей потрапили до табору "Діброва", який розташований у Білорусі. Експерти зазначили, що такі дані можна підтвердити з досить високою точністю. Однак загальна кількість нелегально переміщених дітей з України може бути вищою.

Також експерти HRL встановили, що переміщення українських дітей безпосередньо координували Лукашенко і президент РФ Володимир Путін, а також російські та білоруські спецслужби. Крім того, важливу роль у депортації дітей брали участь Олексій Талай і його фонд, Ольга Волкова та її організація "Дельфіни" і ВАТ "Білоруський".

У звіті сказано, що переміщення і "перевиховання" українських дітей має систематичний характер. Дітям пропагують культурні, історичні, соціальні, патріотичні ідеї, які відповідають політичним інтересам РФ і Білорусі. У цьому процесі беруть участь офіційні особи, громадські організації, а також націоналістичні групи.

Ба більше, як зазначили аналітики, щонайменше 6 груп українських дітей пройшли військовий вишкіл.

Нагадаємо, що у вересні в РФ пообіцяли збільшити виплати за опікунство над викраденими дітьми. Так, попри засудження світової спільноти та кримінальні справи проти російської влади, Кремль продовжує заохочувати до участі в кіднепінгу українських дітей.