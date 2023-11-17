Загроза буде довгою: треба припинити "магічні роздуми" про поразку РФ, — ISW

Ексофіцер розвідки США Юджин Румер розповів, що Захід має повідомити громадянам про те, що загроза з боку осмілілої та ревізіоністської Росії залишатиметься ще довго.

Захід має припинити "магічні роздуми" про поразку Росії. Так, президент РФ Володимир Путін не збирається здаватися. Про це написав у статті для Wall Street Journal колишній офіцер американської розвідки Юджин Румер.

За його словами, контрнаступ ЗСУ не призвів до прориву, який дав би Україні сильну позицію на переговорах. Ба більше, у Штатах спостерігаються проблеми з двопартійною підтримкою Києва.

"Влада Путіна парадоксальним чином посилилася після невдалого червневого заколоту Євгена Пригожина. Народна підтримка війни залишається твердою, а підтримка Путіна з боку еліти не зламалася", — написав Румер.

Він зазначив, що санкції завадили військовим зусиллям Кремля набагато менше, ніж очікувалося західними політиками. Оборонні заводи в РФ нарощують обсяги свого виробництва, вони переходять на сучасні стандарти.

Ба більше, як написав Румер, технократи з російського уряду змогли добре впоратися з економікою. Вони довели свою стійкість і винахідливість.

"Підвищені ціни на нафту, частково викликані тісною співпрацею з Саудівською Аравією, поповнюють державну скарбницю. Україна, навпаки, сильно залежить від вливань західних грошей", — ідеться в матеріалі.

Румер зазначив, що РФ також підтримують різні країни так званого "Глобального Півдня". Вони ж звинувачують Захід у подвійних стандартах.

Колишній офіцер американської розвідки вважає, що Захід повинен повідомити громадянам про те, що загроза з боку осмілілої й ревізіоністської Росії залишатиметься ще довго. Ба більше, необхідно продовжувати допомагати Україні навіть після закінчення бойових дій.

Також журналісти писали, що патова ситуація в Україні триватиме ще рік. На думку головного редактора видання Яна Бреммера, Путін чекає, якою буде подальша підтримка Заходом України і якими будуть результати президентських виборів у США 2024 року. А тим часом він посилатиме нових рекрутів на війну.