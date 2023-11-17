РФ пішла ва-банк: у Зеленського заявили, що Захід розуміє наслідки війни в Україні (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, західні партнери, які надають Україні зброю, інвестують у майбутнє всього світу.

Міжнародні партнери України розуміють наслідки війни та її закінчення на користь Росії. Захід, допомагаючи Києву, інвестує в майбутнє світу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, Росія втрачатиме суб'єктність, і вона буде і далі вбивати, тому що вона пішла ва-банк.

"Ми з вами усвідомлюємо цього і не тільки ми. Це дуже добре, що і в США, і в європейських країнах розуміють природу сучасної Росії, природу війни як такої, наслідки, якщо ця війна буде неправильно фіналізована. Розуміють — і це дуже добре", — зазначив радник глави ОП.

Крім того, Подоляк заявив, що західні партнери, які надають Україні зброю, інвестують у майбутнє всього світу. Захід розуміє, що Україна може прибрати з глобального простору одне з джерел нестабільності — Росію.

"Це менша ціна, ніж якщо РФ буде продовжувати домінувати і фінансувати ті чи інші прояви агресії на різних континентах, на різних територіях", — додав Подоляк.

Михайло Подоляк про війну України проти РФ

Нагадаємо, що журналісти писали, що патова ситуація в Україні триватиме ще рік. На думку головного редактора Times Яна Бреммера, Путін чекає, якою буде подальша підтримка Заходом України і якими будуть результати президентських виборів у США 2024 року. А тим часом він посилатиме нових рекрутів на війну.