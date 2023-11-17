Потрібна регулярна підтримка: Пентагон закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги Україні

За словами представниці Пентагону Сабріни Сінгх, затребуване Білим домом додаткове фінансування стане інвестицією у військово-промислову сферу Сполучених Штатів.

Пентагон звернувся до Конгресу США із закликом затвердити пакет допомоги для України та Ізраїлю, який попросив президент Джо Байден. Про це під час брифінгу розповіла заступниця речниці Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, це дуже важливо для національної безпеки США. Ба більше, затребуване Білим домом додаткове фінансування стане інвестицією у військово-промислову сферу Сполучених Штатів.

"Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, яке дасть змогу продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль, і зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон", — заявила Сінгх.

За її словами, у Пентагону зараз мало коштів для підтримки України, хоча країна потребує її регулярно. Так, Сили оборони України продовжують контрнаступ, а тому їхні потреби необхідно задовольняти.

"Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тому ми знаємо, що потрібно і далі задовольняти їхні потреби", — додала Сінгх.

Також журналісти писали, що патова ситуація в Україні триватиме ще рік. На думку головного редактора видання Times Яна Бреммера, Путін чекає, якою буде подальша підтримка Заходом України і якими будуть результати президентських виборів у США 2024 року. А тим часом він посилатиме нових рекрутів на війну.

Ще нагадаємо, що екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес розповів, до чого призвів контрнаступ ЗСУ. За його словами, Сили оборони України мають ізолювати Крим і перерізати сухопутний коридор РФ до окупованого півострова. Для цього проводяться різні операції не тільки на суші.