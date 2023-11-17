Забрали до ТЦК з вулиці: на Львівщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Чоловік заявив, що його добровільно-примусово привезли до ТЦК і за 15 хвилин він пройшов ВЛК, а також, що один в сім`ї, має хвору маму та бабцю і доглядає за ними.

На Львівщині судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Йому дали три роки в'язниці. Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У матеріалах справи повідомляється, що чоловік перебував на військовому обліку і отримав повістку. Він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, але в зазначений час він до військкомату не з'явився, а про причини неявки не повідомив. Через що працівники ТЦК та СП подали на нього заяву до суду про ухилення від військової служби.

В суді обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю. Він пояснив, що наприкінці травня, у суботу, йшов вулицею в місті Стрий. Біля нього зупинився автомобіль марки "Мерседес — Віто" з військовими і він добровільно-примусово поїхав з ними в ТЦК, де пройшов медичну комісію за 10-15 хвилин, і його визнали придатним до військової служби. Менше ніж за годину, за словами чоловіка, йому вручили повістку на відправку на понеділок. Обвинувачений в військкоматі заявив, що один в сім`ї, має хвору маму та бабцю і доглядає за ними. Його мати нібито має цукровий діабет, і він постійно сидить з бабцею. Опікунство не оформлював. Проходити військову службу не бажає, просить суворо не карати, в майбутньому обіцяє не вчиняти кримінальних правопорушень.

Однак Стрийський міськрайонний суд Львівської області каяття обвинуваченого не врахував.

"На уточнювальні запитання судді-голови про мотиви відмови від виконання обов’язку про захист Вітчизни обвинувачений повідомив, що не має наміру йти служити і опікунство щодо матері чи бабусі не оформляв, жодного доказу щодо утримання матері чи бабусі обвинуваченим не надано", – вказано у вироку.

Так, Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України і засудив його до трьох років позбавлення волі.

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