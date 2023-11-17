"Хлопок та спалах": у Волгограді сталась пожежа на заводі, є постраждалі, — росЗМІ (фото)

Російська влада запевняє, що причина пожежі — займання алюмінієвої стружки у одному з цехів. Між тим місцеві жителі зауважили підозрілий спалах та гучний звук, які передували інциденту.

Увечері 16 листопада у Волгограді в Росії почалась пожежа на підприємстві на околиці міста. Російська влада запевняє, що горіло на заводі з випуску радіаторів. Про деталі надзвичайної ситуації написали на порталі "Волгоград онлайн".

Вказується, що інциент стався надвечір 16 листопада на вулиці Бахтуріна, де розташовано завод компанії "Форте Пром ГмБХ". Пожежники дізнались про неї о 17:00 і рушили у промисловий район, розташований на південній околиці міста. За попередніми оцінками, спалахнуло у цеху з виробництва алюмінієвих радіаторів. Причина спалаху, як заявляє місцева влада — займання алюмінієвої стружки.

Площа займання на заводі радіаторів — близько 70 кв. метрів. Було двоє постраждалих чоловіків — їх доправили до лікарні. На світлинах, зроблених випадковими свідками, видно стовп чорного диму над Волгоградом та спалахи вогню.

Між тим журналісти росЗМІ поспілкувались з місцевою жителькою, яка додала деякі деталі до опису подій. Зокрема, зі слів неназваної співрозмовниці, перед початком пожежі було чути "хлопок" і можна було побачити "спалах".

Деталі подій у Волгограді Фото: Скриншот

Зазначимо, завод з виробництва радіаторів розташований на промисловій околиці Волгограда. Навколо нього — кілька підприємств, дотичних до виробництва виробів з металу: наприклад, будівлі "Северстальканаты", "Северсталь подъемные технологии", "Волгоградский завод металлоконструкций". Також зовсім поруч можна побачити склади залізничної станції "Металлопропитка" і навіть пожежну частину №7 за 500 метрів від місця пожежі.

Завод з виробцнитва радіаторів у Волгограді на карті Фото: Google maps

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, 16 листопада у Волгоградській області сталась ще одна надзвичайна ситуація — почалась пожежа у військовій частині, де були розташовані склади боєприпасів ЗС РФ. З території частини евакуювали військових та цивільних, а російська влада запевняє, що ніхто не постраждав. Між тим з військовими кілька годин поспіль не могли сконтактувати їхні родичі — скаржились, що у регіоні не працював мобільний зв'язок.

Раніше Фокус повідомляв про інші надзвичайні події на території РФ, які стались після повідомлень про появу безпілотників. Наприклад, 13 листопада чули вибухи під Москвою у КБ з розробки "Кинджалів". 15 листопада у РФ визнали надзвичайну подію у Тамбовській області — там спалахнув пороховий завод. А за день після цього, 16 листопада, чули вибухи біля цього КБ, а також біля заводу з виробництва боєприпасів під Брянськом. 17 листопада Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Смоленську область.

Нагадуємо, зранку 17 листопада було гучно у окупованому Севастополі. Місцеві жителі чули звуки, схожі на роботу бомбомета, що полює за підводними цілями, розповіли ЗМІ.