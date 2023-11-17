Пастор з Кривого Рогу робив ухилянтів "дияконами" і переправляв за кордон

Ухилянти виїздили за кордон під "прикриттям" трьох християнських організацій. Таким чином до Польщі втекти встигли з десяток псевдосвященників.

На Львівщині Жовківський районний суд виніс вирок пастору, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом дияконів євангельської церкви. Суд призначив йому 5 років в'язниці, але замінив відбування покарання дворічним іспитовим терміном. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

У вироку вказано, що 31-річний житель Кривого Рогу протягом 2022 – 2023 років організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Польщі. Він надавав документи до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про приналежність ухилянтів до релігійних громад, як священнослужителів та дияконів. Таким чином йому вдалося переправити за кордон щонайменше 10 чоловіків.

За даними регіональних ЗМІ, йдеться про Петра Кіма, який є пастором 3 різних релігійних організаціях. Ухилянти виїздили за кордон як "диякони" релігійної громади Християнської Церкви Віри Євангельської "Небесний Дар", об’єднання "Дім Хліба" Християнських Євангельських церков у Кривому Розі, релігійної громади Християнської Церкви "Нове покоління" у місті Кам’янка-Дніпровська.

Незаконну діяльність пастора правоохоронці викрили у серпні 2023 року.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю та попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості з прокурором.

Нагадаємо, що на Одещині жінка вигадала нехитру схему переправлення ухилянтів за кордон. Вона підшукувала жінок з інвалідністю і одружувала їх з чоловіками за 4500 доларів.

Раніше повідомлялося, що у Львові військкоми насильно "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця. Група представників військкомату з'явилася на робочому місці одного з потенційних мобілізованих і вивела його буквально під руки в невідомому напрямку.