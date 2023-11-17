Новий боєприпас для HIMARS: у США успішно випробували ракету Precision Strike Missile

Ракету PrSM запустили на дистанцію близько 85 км. Розробники повідомляють, що на такій дальності ракета демонструє постійну точність системи від запуску до ураження цілі.

Армія США стала ще на один крок ближче до прийняття на озброєння нової високоточної ракети для системи M142 (HIMARS) Precision Strike Missile Increment 1 або PrSM. Оглядачі Breaking Defence 16 листопада з посиланням на військове керівництво повідомили, що цього тижня на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико було проведено успішні випробування зброї на малій дальності.

У публікації йдеться про те, що компанія Lockheed Martin розробляла PrSM Increment 1 протягом кількох років, а успішні випробування з використанням як платформи установки HIMARS було проведено в понеділок, 13 листопада.

"Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile Increment 1 показала номінальні результати з погляду прогнозованої траєкторії польоту, летальності, кута ураження і висоти розриву. Остаточний звіт про льотні випробування очікується в грудні 2023 року", — підкреслили американські військові.

Деталі випробувань

На сьогодні відомо, що ракету PrSM запустили на дистанцію близько 85 км. Це найкоротша дальність польоту, за якої зразок демонструє постійну точність системи від запуску до ураження цілі.

"Хоча політ на малу дальність не є основним завданням PrSM, він є найбільш напруженим і динамічним середовищем для ракети, оскільки вона маневрує на надзвуковій швидкості для зближення з ціллю", — зазначили в Lockheed Martin.

Таким чином, якщо підсумковий звіт про випробування також матиме позитивну оцінку, то служба зможе почати приймати ракети на озброєння до початку 2024 року. Оглядачі уточнили, що початкова версія PrSM замінить армійську тактичну ракету MGM-140 (ATACMS) і буде вражати цілі на відстані щонайменше 500 км, а в якості платформи виступлять установки HIMARS і реактивні системи залпового вогню M270A2.

Що стосується подальших перспектив PrSM, то американські зброярі працюють над версією ракет PrSM Inc 4, які зможуть літати на відстань понад 1000 км, що, можливо, удвічі більше, ніж у варіанта Inc 1.

Нагадаємо, у березні поточного року стало відомо, що Пентагон планує замінити малі балістичні ракети ATACMS на більш сучасні та далекобійні PrSM. При цьому повідомлялося, що конструктори розробляють боєприпас "з нуля", а дальність ураження ракети має становити 1000 км.