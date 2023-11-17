Ситуація на фронті складна, і це аргумент для НАТО посилити підтримку України, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, Захід не може допустити перемоги Путіна в Україні, оскільки це стане сигналом для інших авторитарних лідерів безкарно застосовувати силу і забирати все, що вони забажають.

Обстановка на українських фронтах залишається складною, і Росія не має наміру приходити до миру. У такій ситуації країнам-членам НАТО необхідно посилити підтримку України, щоб не дозволити президенту РФ Володимиру Путіну здобути перемогу. Про це 17 листопада заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції після зустрічі в Брюсселі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Звичайно, важливо, щоб усі союзники продовжували дотримуватися рішень, які ми спільно ухвалили на Вільнюському саміті. Усі глави держав і урядів, усі союзники по НАТО обіцяли підтримати Україну, і не тільки тому, що перемога президента Путіна стане трагедією для українців, а й буде небезпечною для нас", — заявив генсек.

За його словами, у разі поразки України інші авторитарні лідери зрозуміють, що якщо вони застосують силу щодо інших держав і порушать міжнародне право, то вони отримають бажане — це зробить світ небезпечнішим, а Захід — вразливішим.

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Що стосується ситуації в Україні, то Столтенберг відзначив спроби російських окупантів наступати в районі Авдіївки, де обстановка залишається складною.

"Росія намагається розпочати наступальні операції, наприклад, навколо Авдіївки, але ситуація на полі бою складніша, ніж ми сподівалися. Це не аргумент проти підтримки, це аргумент на користь більшої підтримки України", — наголосив генеральний секретар.

Насамкінець він нагадав, що українці всупереч багатьом прогнозам змогли відтіснити російські війська на півночі країни та звільнити частину території, довівши здатність захистити свій суверенітет.

"Це велика перемога для України. Вона перемогла як незалежна суверенна держава в Європі. Росія багато втратила. Україна — це стратегічна поразка президента Путіна. Він не досяг того, чого хотів. Такою є передісторія наших подальших дій щодо надання або забезпечення подальшої підтримки Україні", — підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, 17 листопада повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що на Авдіївському напрямку противник знову активно атакує позиції Сил оборони. За його словами російські підрозділи не тільки тиснуть на флангах, а й намагаються штурмувати промзону.