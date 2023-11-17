Наступник Путіна: у Зеленського відповіли, хто може замінити очільника Кремля

В ОП відповіли, хто стане наступним президентом Росії після виборів 2024 року, оцінивши шанси трьох претендентів на крісло.

Наступним президентом Російської Федерації після Володимир Путіна може стати один з трьох головних претендентів на його крісло, про яких говорять останнім часом у ЗМІ. Проте чи дійсно такі особи, як Дмитро Медведєв, Микола Патрушев або його син Дмитро здатні очолити країну? В інтерв'ю "24 Каналу" радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, хто очолить Росію після Путіна.

Подоляк прокоментував кожного з кола Путіна, про кого останнім часом говорять, як про можливого наступного президента Росії.

Медведєв належить до категорії "шутів"

За словами радника керівника ОП, Дмитро Медведєв давно виконує роль кремлівського блазня, але навіть з нею не здатний добре впоратися. І все ж Медведєв виконуватиме функцію шута до кінця.

"Сьогодні навіть в Росії до нього мало хто ставиться позитивно. Колишній президент країни-агресорки ні на що не впливає і не приймає ніяких рішень. Він не може бути кандидатом в диктатори, бо ніхто просто не повірить, що шут є диктатором", — сказав Подоляк.

Він зауважив, що ті, хто припускає якусь заміну Путіну, помиляються.

"Це була змова еліт. Російським президентом і його "політбюро" була побудована конкретна політична конструкція, яка має свої властивості. Для того, щоб ця конструкція продовжувала працювати, потрібна фігура рівня Путіна. Наступник глави Росії має бути настільки харизматичною, пасіонарною особою, щоб всі боялись порушити внутрішні елітні домовленості, які були зроблені ще при Путіні", — додав Подоляк.

Патрушев-молодший не здатний посісти місце президента РФ

Подоляк вважає, що сину Дмитру Патрушеву — сину соратника Путіна, голови Ради безпеки РФ Миколи Патрушева — "бракує харизми".

"Він не є впливовою особою для політичних еліт. Старший Патрушев, можливо, хоча навіть він викликає питання, а молодший — це взагалі фікція", — висловився Подоляк.

На його думку, щойно зміниться серцевина системи, еліти запропонують переписати свій внутрішній договір, щоб дійти якихось нових домовленостей щодо того, хто і на що може претендувати.

Подоляк зазначив, що це можна пришвидшити. А для цього — зруйнувати базовий міф про те, що Путін — смілива, впливова людина, яка контролює всі процеси.

"Це те, що не до кінця зробив Євгєній Пригожин", — додав Михайло Подоляк.

Паралельно також потрібно знищити міф про те, що Росія є непереможною державою з потужною армією та ВПК. Над цим зараз успішно працює Україна. Отже, залишилось закінчити першу частину й втягнути Росію у внутрішні чвари.

Водночас, на його думку, секретар ради безпеки Росії Патрушев робитиме все можливе, щоб РФ очолив його син Дмитро. Однак Патрушев немає достатнього впливу та ресурсів, аби забезпечити перехід влади від Путіна.

"Це мало б бути зроблено, як за часів пізнього Єльцина, коли найближче оточення вирішило передати владу Путіну без конкурентних політичних процесів. Такого ресурсу в Патрушева немає. Є певні ілюзії, тому спроби будуть. Проте у них нічого не вийде і це є наслідком вкрай невдалої війни в Україні", — додав Подоляк.

Патрушев може повторити "подвиг" Пригожина

Путін, за словами Подоляка, залежить від Патрушева. Він вже не має ресурсу, який був в нього до початку повномасштабного вторгнення в Україну, і тепер відчуває себе "не у своїй тарілці".

"Патрушев має зовсім інший вплив, аніж до початку повномасштабного вторгнення. Існує незворотність певних історичних процесів навіть, якщо вони маленькі й непомітні. Нині російські політичні еліти втрачають довіру та ненавидять один до одного. Вони опинилися в політичному цугцванзі, тому не можуть ухвалити відповідних рішень", — зауважив радник голови ОП.

Він також додав, що сучасна влада РФ веде війну просто заради війни. Адже це єдиний політичний процес для Росії, який дозволяє елітам втримати один одного в межах тих домовленостей, які були до початку великої війни в Україні.

Нагадаємо, речник очільника Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто сумніватися в перемозі Володимира Путіна на наступних виборах 2024 року. Пєсков вважає, що після виборів президента РФ очолить "такий самий" Путін або "інший, але такий самий".