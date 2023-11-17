"Переходимо в тривалий формат": експерт розповів про новий підхід до бойових дій (відео)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, багато факторів, які раніше вважалися базовими на передовій, зараз перестають працювати.

На фронті почав змінюватися підхід до ведення бойових дій, адже безліч чинників уже перестали працювати. Таку думку озвучив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 17 листопада.

За його словами, зараз починається етап, коли експерти та політики всіляко намагаються переосмислити хід війни, яку розпочала Російська Федерація.

"Багато факторів, які раніше вважалися базовими з точки зору проведення наступальних дій, уже не працюють. Бачимо, що кількість накопичення сил на окремому напрямку, що було передумовою успішних просувань у попередніх бойових діях, зараз не є працюючим механізмом. Тому що скупчення військ викликає удар артилерії противника", — заявив Сергій Згурець.

У такий спосіб працює як противник, так і ми. Україна змушена переосмислити свій підхід на всіх рівнях: тактичному, стратегічному та оперативному.

"Ми переходимо в довготривалий формат війни, яка потребуватиме об'єднання економічних та оборонно-промислових потенціалів США, ЄС, України. Цей новий формат поки що складається", — додав Сергій Згурець.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що ЗС РФ використовують нову тактику атак Shahed на Україну. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, противник побачив, що Силам оборони вдень простіше збивати ударні безпілотники.