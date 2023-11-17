"У розслабленому стані": експерт розповів про систему оборони ЗС РФ в Криму (відео)

За словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, окупаційні війська втрачають мотивацію і більше замислюються над тим, для чого вони воюють, а це впливає на їх моральний дух.

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму знаходяться у розслабленому стані, контролю над системою виконання завдань немає, що допомагає виконувати завдання Силам оборони України й партизанам на півострові. Про це 17 листопада розповів генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, заступник начальника Генштабу ЗС України у 2006-2010 роках Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Судячи з того, що ми бачили, російські військові в розслабленому стані, їм не до того, аби нести пильно службу, що дає змогу виконувати завдання українським підпільникам і партизанам. І це дуже важливо", — зазначив Романенко.

На його думку, російські військові розраховують на те, що перебувають на великій відстані й війна безпосередньо їх не стосується.

Ігор Романенко вважає, що українські Сили оборони мають засоби ураження по військових об’єктах противника, які розташовані на півострові. Це — звана тріада: ударні безпілотні апарати, далекобійні ракетні комплекси та дії таких структур, як Сили спеціальних операцій ЗСУ, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підрозділи Служби безпеки, управління розвідки Міністерства оборони України, підрозділи Служби безпеки.

"І ми бачимо, що вони діють успішно", — наголосив генерал-лейтенант.

За його словами, ЗС РФ втрачають мотивацію і більше замислюються над тим, для чого вони воюють, а це впливає на моральний дух російських військовослужбовців.

"У них є загальна втома… І мотивація є далеко не у всіх, як це подає російська пропаганда. І що далі, то більше загарбники замислюються над тим, як вони воюють, для чого. Робота цих факторів впливає загалом на морально-психологічний стан нашого противника", — зазначив Ігор Романенко.

Нагадаємо, 17 листопада Фокус повідомляв, що Міноборони РФ стверджує про знищення українських ракет "Нептун" над Кримом. Окупаційна адміністрація півострова підтвердила інформацію про нові вибухи та зазначила, що в регіоні активно працювали системи ППО. Мешканці повідомляли про активізацію ворожої авіації.