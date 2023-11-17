СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації: як втікали за кордон (фото)

За свої послуги організатори брали різні суми, втім всі вони допомагали військовозобов'язаним ухилитися від мобілізації. Так, комусь за гроші виготовляли фіктивні документи про інвалідність, а когось проводили лісовими стежками через кордон.

В Україні продовжують розкривати різні схеми, за допомогою яких військовозобов’язані чоловіки намагаються уникнути мобілізації та виїхати за кордон. На цей раз українська служба безпеки викрила незаконні схеми у 5 містах. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Загалом працівники СБУ затримали 7 організаторів незаконних схем, серед яких таксист-іноземець, посадовиця медзакладу та псевдоактивіст.

Як допомагали чоловікам виїжджати за кордон

У Чернівцях незаконну схему організував місцевий підприємець. Для створення довіри при спілкуванні з "клієнтами" він називався "радником голови комітету з питань запобігання корупції у підрозділах ЗСУ". За свої послуги чоловік брав 6,5 тис. доларів. За кошти він проводив військовозобов’язаних чоловіків через кордон лісовими стежками.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У Черкасах виїжджати за кордон допомагала працівниця медзакладу. Вона пропонувала чоловікам уникнути мобілізації встановивши дружинам інвалідність. Так, за несправжній діагноз для своїх дружин чоловіки платили 4 тис. доларів.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У Львові незаконною схемою займався 43-річний іноземець. Він за 6 тис. доларів оформлював для військовозобов’язаних фіктивні документи про непридатність до служби. Своїх "клієнтів" він переконував, що ті без проблем зможуть виїхати за кордон з "пенсійним посвідченням по інвалідності".

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У Вінницькій області чоловіки втікали з України за допомогою човнів. Організатори схеми допомагали втікати ухилянтям, переправляючи їх через прикордонну річку. Якщо "клієнти" доплачували 1 тис. євро, то їм обіцяли допомогти із легалізацією за кордоном.

На Рівненщині служба безпеки викрила двох чоловіків, які допомагали втікати за кордон за межами пунктів пропуску. За свої послуги вони брали 170 тис. гривень. Один зі зловмисників шукав "клієнтів", а інший допомагав переправлятися через кордон.

Повідомляється, що наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочинів. Зловмисникам за скоєне загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили жінку, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам виїжджати з України. Зловмисниця підшуковувала жінок з інвалідністю з якими ухилянти укладали фіктивний шлюб.

Окрім того, 15 листопада у Держприкордонслужбі повідомили, що затримали ухилянта, який намагався втекти з України, однак заблукав та три дні блукав горами.