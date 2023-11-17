Драйвери нового типу морської війни: у ВМС України відзначили ефективність боротьби з кораблями РФ

Речник ВМС капітан Дмитро Плетенчук розповів, що Україна діє більш прогресивно, випереджаючи свого супротивника у швидкості реагування на зміну обстановки в сучасній війні.

Українські сили ефективно використовують проти Чорноморського флоту РФ морські дрони, про що свідчить кількість підбитих російських кораблів. Як заявив в ефірі телемарафону 17 листопада речник Військово-морських Сил ЗСУ капітан III рангу Дмитро Плетенчук, українські бійці стали фактично "драйверами нового типу морської війни".

Капітан зазначив, що ефективне використання морських безпілотників, а також створення під час війни нових підрозділів ВМС свідчить про те, що Україна діє прогресивніше, випереджаючи свого супротивника у швидкості реагування на зміну обстановки в сучасній війні.

"Багато пошкоджених ворожих кораблів і на рахунку дронів. Тому ми фактично драйвери нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем", — зазначив Плетенчук.

Водночас він зазначив, що українські морські сили мають як надводні безпілотні системи, так і підводні дрони, здатні не тільки виконувати завдання з розмінування та розвідки, а й завдавати вогневої поразки супротивнику.

"Перевага над росіянами, яка є у нас, це — швидкість реагування на ситуацію, що змінюється", — підкреслив Плетенчук.

Нагадаємо, 14 листопада міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна розпочала серійне виробництво надводних безпілотників, щоб краще протистояти Росії у військовому конфлікті. За його словами, виробляються такі системи, які принесуть росіянам багато сюрпризів.