У ВМС назвали кількість знищених українцями кораблів російського флоту (відео)

Виведення з ладу майже трьох десятків військових суден Росії, як зазначив спікер Військово-Морських сил України, є добрим результатом для країни, у якої вкрали флот у 90-ті роки, пограбували у 2014-році та намагалися знищити у 2022-му.

Росія вже втратила 15 кораблів та 12 були пошкоджені, тобто загальна кількість втрат становить 27 одиниць. Подробиці повідомив спікер Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Новини.LIVE.

Він назвав це добрим результатом для країни, у якої вкрали флот у 90-ті роки, пограбували у 2014-році та намагалися знищити у 2022-му.

"Беремо інноваціями, особистою наснагою, ініціативою", – розповів представник українських ВМС.

Дмитро Плетенчук наголосив на тому, що Україна є все-таки тою стороною, яка обороняється і в себе у дома має моральну перевагу. Наша держава має залучити будь-які засоби для захисту.

Ситуація у Чорному морі – відхід ЧФ РФ до Новоросійська

У ВМС ЗСУ назвали причини паузи атак "Калібрами" РФ. Дмитро Плетенчук, наголосив на тому, що російський ВПК не може поставити таку кількість ракет, яка необхідна для окупантів. Російські війська вимушені передислокувати носії крилатих ракет до Новоросійська, тому логістика порушена, оскільки основна система обслуговування залишилася у Севастополі.

Ексзаступник начштабу ВМС Андрій Риженко 7 листопада повідомив, що базу в Новоросійську Україні вдасться атакувати лише морськими дронами. Він повідомив, що в Маріуполі було передбачено створення дивізіону допоміжних суден для забезпечення малих ракетних кораблів. Цей дивізіон навіть включав плавучий кран для завантаження ракет "Калібр".

Нагадаємо, 10 листопада експерт повідомив важливу відмінність нового удару по катерах РФ. Павло Нарожний, військовий експерт, розповів деталі удару по російських катерах, а також повідомив про нову стратегію використання росіянами своїх кораблів в Криму.