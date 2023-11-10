"Дрон підійшов дуже тихо": експерт повідомив важливу відмінність нового удару по катерах РФ

Військовий експерт Павло Нарожний розповів деталі удару по російських катерах, а аткож повідомив про нову стратегію використання росіянами своїх кораблів в Криму.

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Попередні атаки українських БПЛА були не такими, як 10 листопада, коли два швидкісних десантних катери було уражено в тимчасово захопленому Криму. З'явилась важлива відмінність в модифікації дронів. Про це сказав військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами експерта, новий удар, що було завдано БПЛА по російських катерах відрізнявся від попередніх.

"Цього разу дрон зміг підійти дуже тихо і непомітно. А попередні атаки українських БПЛА росіяни встигали побачили і намагалися відбити. А тут він підійшов дуже тихо, щось помінялось в цих дронах. Якась вже нова модифікація", — пояснив експерт.

Чого бояться росіяни в Криму: експерт — про тактику використання флоту

Нарожний зазначив, що ворог в окупованому Криму наразі не викоритовує основу всього флоту, тобто великі кораблі. Їх росіяни не використовують.

"Вони бояться ударів протикорабельними дронами і так далі. Все, що вони роблять, так це патрулюють катерами. І цей удар дуже важливий", — пояснив експерт.

Чому росіяни використовують в Криму лише катери

За словами Нарожного, росіяни не використовують свої великі кораблі, тому що хвилюються за них саме через українські дрони. Вони використовують лише патрульні катери.

"Основу всього флоту, тобто великі кораблі, росіяни не використовують. Вони бояться ударів протикорабельними дронами. Все, що вони роблять — патрулювання катерами. І оцей удар дуже важливий", — сказав Павло Нарожний.

Нагадаємо, вранці 10 листопада українська розвідка успішно уразила малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму під час операції. "Бавовна" знищила два катери більш давнього проєкту 1176 "Акула" та новіший ― проєкту 11770 "Серна".

Внаслідок атаки окупанти також втратили також дві одиниці бронетехніки, за попередніми даними, БТР-82, та системи ППО.

За інформацією ГУР, через фактичну відсутність у росіян корабельних засобів ППО після низки атак ЗСУ такі катери із ЗРК на борту ворог використовує для прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.