Кати: хакери ідентифікували росгвардійців, які репресували жителів Куп'янська (фото)
За даними українських кіберактивістів, у Росії нагородили співробітників ОМОН, які скоювали злочин проти українців під час окупації Харківської області.
Активісти "Кіберспротиву" отримали доступ до електронної пошти заступника командира ОМОН "Пересвет" Головного управління Росгвардії в Московській області, підполковника Сергія Калашникова. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) 17 листопада.
У листуваннях Сергія Калашникова українські хакери знайшли список окупантів, які скоювали злочини проти мешканців Харківської області під час окупації торік, а також дані про місця й умови утримання полонених українців.
У ЦНС опублікували список росгвардійців, яких у РФ нагородили за репресії проти мирних жителів у Куп'янську:
- Гусіхін Сергій Михайлович;
- Ребьонок Михайло Сергійович;
- Чеусов Данило Сергійович;
- Філіппов Олексій Миколайович;
- Осипов Ігор Дмитрович;
- Лісіцин Анатолій Сергійович;
- Трошкін Олександр Євгенович;
- Табак Павло Олександрович;
- Козлов Георгій Олександрович;
- Куликов Костянтин Ігорович;
- Новіков Дмитро Олексійович;
- Єгоров Олександр Володимирович;
- Замураєв Максим Олексійович;
- Пахтусов Олексій Іванович;
- Селіванов Дмитро Володимирович;
- Ілларіонов Іван Ігорович;
- Олісов Анатолій Володимирович;
- Кузнєцов Станіслав Сергійович;
- Марков Олексій Олександрович;
- Ляшко Роман Миколайович;
- Пуздров Микола Миколайович;
- Герасимчук Сергій Олександрович;
- Янубаєв Андрій Семенович;
- Шафоростов Олексій Сергійович;
- Крайнєв Андрій Андрійович;
- Мошевський Борис Володимирович;
- Терещенков Сергій Валерійович;
- Меньшиков Сергій Володимирович;
- Щепоткін Олексій Володимирович;
- Бахвалов Віталій Олександрович;
- Абросимов Володимир Миколайович;
- Пугін Максим Олександрович;
- Черняєв Андрій Олексійович;
- Бистров Олег Олександрович;
- Проворов Андрій Анатолійович;
- Новіков Дмитро Олексійович.
Хакери також оприлюднили уривки з документів про нагородження окупантів. Наприклад, один із росгвардійців отримав орден "За заслуги перед вітчизною" ІІ ступеня за "силовий супровід співробітників військової поліції в пошукових і перевірочних заходах на м'ясопереробному комбінаті" в Куп'янську.
Повідомляється, що підрозділ Сергія Калашникова відповідав за доставку полонених громадян України до в'язниць на території РФ. Активісти з'ясували локації, в яких утримують українців, зокрема в Ростові й Таганрозі.
"Активісти вже розіслали катам останнє попередження", — зазначили в ЦНС.
Нагадаємо, 21 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що ЗС РФ націлені повторно окупувати Куп'янськ. За словами Фітьо, зараз у противника немає стратегічних успіхів на цьому напрямку.
Раніше, 20 жовтня, в СБУ повідомили про затримання колаборанта на Харківщині, який раніше обіймав керівну позицію за часів окупації цього регіону. Затриманим виявився колишній інженер, який працював у Куп'янському управлінні магістральних газопроводів.