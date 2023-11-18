Мобілізація в Україні: чи можна проігнорувати повістку, вручену представником ЖЕКу

У деяких містах повістки навмисно прикріпляють до паперових платіжок за комунальні послуги. За словами адвоката, ТЦК та СП можуть їх передавати ЖЕКу з вимогою вручити.

В Україні триватиме дія воєнного стану та загальна мобілізація до 14 лютого 2024 року. В цей час військовозобов'язаних громадян, придатних до військової служби, можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Адвокат Андрій Межирицький у коментарі "ТСН.ua" розповів, що відповідно до законодавства повістку може вручити й керівник ЖЕКу.

"За законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу", — сказав Андрій Межирицький.

Журналісти розповіли, що в деяких містах повістки навмисно прикріпляють до паперових платіжок за комунальні послуги.

За словами адвоката Межирицького, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть попросити у ЖЕКу інформацію про військовозобов’язаних, що мешкають на території, яку обслуговує той чи інший ЖЕК. Після цього можуть сформувати повістки на цих осіб та передати їх ЖЕКу з вимогою вручити.

"Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони — не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок", — пояснив він.

Адвокат наголосив, що такий спосіб оповіщення не несе жодних наслідків, тому помилково думати, що повістка, яка прикріплена до платіжки за сплату комуналки, яку сплатили, вважається врученою. Він наголосив, що українським законодавством такого не передбачено. Тоді як довести, що повістку вручили належним чином, можна лише при наявності підпису особи, якій вручається документ.

"Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку", — додав він.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що представники ТЦК можуть заздалегідь частково заповнювати повістки. За його словами, це можуть робити для пришвидшення процедури.

Також він розповів, що те, де та як була виписати повістка, неважливо. Оскільки постановка Кабміну визначила зразок повістки, проте не вказала спеціальні місця для її виписування або вручення.