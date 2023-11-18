"Бійці з ПЗРК захищали від вертольотів": розвідник ГУР розкрив подробиці рейдів до Криму

Невелика група військових поставила за мету проникнути на західне узбережжя півострова на відстань до кілометра. Розвідники попереджають: спецоперації триватимуть доти, доки росіяни не віддадуть Крим.

Українські військові рейди в тимчасово окупований Крим проводяться для підготовки до звільнення півострова від російських загарбників. Про це сказав в інтерв'ю японському агентству Kyodo News військовий із позивним "Лютий" зі спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України.

"Ми чинимо психологічний тиск на РФ, спецпризначенці продовжать діяти доти, доки Крим не повернеться в Україну", — розповів розвідник.

"Лютий" повідомив журналістам подробиці рейдів 3 жовтня і 24 серпня поточного року. Озброєні ПЗРК Stinger побратими на невеликому катері прикривали ударну групу десанту від вертольотів. Завдання полягало у проникненні на західне узбережжя Криму на відстань 500-1000 метрів.

За підсумками вилазки в серпні бійці підняли в Криму український прапор. Жовтнева операція за участю 30 осіб тривала кілька годин і в ній були жертви з обох сторін.

"Лютий" зазначив, що брав участь у вересні цього року у звільненні бурових газо- і нафтовидобувних платформ, відомих як "вишки Бойка".

Нагадаємо, в Офісі президента України (ОП) нещодавно розповіли, чому 2023 року на вдалося деокупувати Крим. Успіх військової операції залежав від своєчасних поставок зброї, говорив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Фокус раніше писав про потужні вибухи в центрі Севастополя вранці 17 листопада. Очевидці кажуть, що бачили дим, окупаційна влада заявляла про роботу систем ППО.