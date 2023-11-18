Новий діпфейк від росіян: Арестович погрожує "інформаційною бомбою" (відео)

ПсевдоАрестович заявив, що нібито "обіцяв не заважати Зеленському", але має план щодо припинення війни в Україні і хоче оприлюднити компромат на президента.

Після діпфейку з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який заявив, що його хочуть прибрати з посади, в інформпросторі з'явилося інше діпфейк-відео, в якому фігурує раніше звільнений позаштатний радний Офісу президента України Олексій Арестович. Він погрожує підірвати "інформаційну бомбу".

ПсевдоАрестович заявив, що обіцяв не заважати Зеленському, але не втримався, оскільки має план щодо припинення війни в Україні і компромат на президента.

"Я отримав підтримку від впливових генералів ЗСУ. Невеличкий спойлер. В 2024 році я надам вам інформаційну бомбу, яка відкриє вам очі на те, хто такий Володимир олександрович насправді", — заявив "Арестович".

Справжній Арестович вже відреагував на діпфейк-відео зі своєю "інформаційною бомбою".

"Пішли діпфейки з моїми "зверненнями". Поява діпфейків у сучасних умовах – це знак якості. Це означає, що твоє звернення розглядають як суттєвий суспільно-політичний чинник. У моєму випадку це дійсно так, але все, що я говорю, потрібно шукати на моїх офіційних сторінках", — сказав він.

Нагадаємо, що 7 листопада на тлі чуток про погіршення стосунків між Офісом президента України та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним росіяни створили ролик, на якому Залужний звертається до українців і закликає до повалення влади. Експерти оцінили його як "зроблений на коліні", і який озвучував Янукович.

Раніше повідомлялося, навіщо Кремль "убив" Ігоря Танцюру та Валерія Залужного.