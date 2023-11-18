Зеленський затвердив санкції проти ексміністрів Азарова та Табачника: хто ще у списку
Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, а також запобігання виведенню капіталів за межі України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України, що запроваджує санкції проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію. Відповідне рішення опублікували на сайті Офісу президента.
Згідно з указом №758/2023, санкції зокрема торкнуться:
- експрем'єр-міністра України Миколи Азарова (2010–2014);
- ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника (2010–2014);
- колишніх народних депутатів України Олега Царьова (2002–2014) та Дмитра Святаша (2002-2019).
Окрім них, до санкційного списку потрапили:
- "глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов;
- "голова" так званої "ЛНР" Леонід Пасічник;
- депутата Держдуми РФ Дмитро Саблін;
- російський пропагандист Юрій Кот.
Що передбачає пакет санкцій: деталі
Санкціями передбачене блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України та запобігання виведенню капіталів за межі України.
Окрім того пакет санкцій передбачає:
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,
- заборону участі в приватизації, оренді державного майна,
- заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб,
- заборону на здійснення угод із цінними паперами,
- заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій,
- заборону на збільшення розміру статутного капіталу.
Термін дії санкцій — 10 років.
Нагадаємо, що в грудні 2022 року було завершено спеціальне розслідування щодо Януковича і Азарова у справі Харківських угод. Також Фокус писав, що суд дозволив арешт ексміністра оборони Михайла Єжеля у зв'язку з Харківськими угодами. Крім того, ще раніше підозри через підписання Харківських угод отримали колишній міністр юстиції Олександр Лавринович і колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
1 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову було висунуто обвинувачення у співпраці з Російською Федерацією.