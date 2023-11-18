Ув'язнений Гіркін самовисунувся кандидатом в президенти Росії (відео)

У своєму листі колишній "міністр оборони ДНР" дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів та закликав різні громадські та політичні організації підтримати їх у цій справі.

Російський терорист та колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Стрєлков-Грікін самовисунувся кандидатом у президенти Російської Федерації на виборах 2024 року. Про це він повідомив у листі із слідчого ізолятора, передає російське медіа SOTA.

Відповідне звернення Гіркіна зачитав на прес-конференції співголова "Російського руху за Стрєлкова" (РДС) Олег Нельзін.

У своєму листі колишній "міністр оборони" дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів та закликав різні громадські та політичні організації підтримати їх у цій справі.

"Звертаюсь до керівництва і соратників РДС, з пропозицією розпочати роботу з висунення мене кандидатом в президенти Російської Федерації, згідно з чинним законом РФ", — йдеться у листі терориста.

Окрім того, Гіркін закликав сформувати ініціативну групу з підтримки висунення його як кандидата в президенти для участі у виборах 2024 року.

"Прошу про всіляке можливе сприяння РДС у вирішенні поставлених завдань і сподіваюся на вашу спільну роботу", — наголосив пропагандист.

Гіркін розповів, чим він буде кращим за Путіна: деталі

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що буде кращим президентом РФ, ніж Володимир Путін, якщо його оберуть. Відповідний пост опубліковано в його Telegram.

За словами Гіркіна, Путін некомпетентний у військовій справі. Те ж саме стосується і теперішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Гіркін вважає себе великим професіоналом у цій сфері.

Ігор Гіркін про себе і Путіна Ігор Гіркін про себе і Путіна

Крім того, терорист зазначив, що Путін дуже довірливий. Його 8 років "водили за ніс" різні політики, а ось сам Стрєлков не довіряє нікому.

Як додав Гіркін, Путін нібито занадто добрий до керівників силових структур, які говорили йому, що армія готова до війни проти України. Усі вони залишилися на своїх місцях, а Стрєлков був би до них "не такий добрий".

Нагадаємо, Ігоря Гіркіна заарештували в липні 2023 року за звинуваченням у закликах до екстремізму, і йому загрожує до 5 років в'язниці. Він заявляв про готовність співпрацювати зі слідством, але продовжує заперечувати свою провину.

У вересні 2022 року стало відомо, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Сергій Рунов після повернення в Росію з окупованого Донбасу. Паспорт було видано Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ).

Також нагадаємо, що восени 2022 року в Нідерландах Гіркіна і кількох співучасників засудили до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у 2014 році.