"Потрібно призивати 20-річних, а не старих дідів": мобілізація студентів потрібна, — комбат 3 ОШБр ЗСУ (відео)

Петро "Ролло" Горбатенко вважає, що в Україні має відбутися ширша мобілізація, і в армію потрібно призвати 18-20 річних чоловіків, адже студенти також можуть воювати.

Командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко заявив під час інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, що лави ЗСУ потрібно поповнювати молодшими військовозобов'язаними, а не 50-річними чоловіками, які мають хронічні захворювання.

За словами Горбатенка, Україні потрібна більш розширена мобілізація, під час якої в армію потрібно призивати 18-20 річних чоловіків, навіть якщо вони є студентами. Свою позицію він обґрунтовує тим, що навіть студенти мають воювати.

"З усією повагою, потрібно мобілізувати, не старих дідів. 50-річні — це не старі діди, але, коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Вони мають багато хронічних хвороб. Потрібно мобілізувати 18-річних, 20-річних", — вважає Горбатенко.

За словами комбата, немає проблеми в тому, що вони студенти, адже навіть студенти мають воювати.

"Вони що, не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не народжений для війни. Питання в підході до підготовки", — вважає командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ.

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