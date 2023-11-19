"Не звільнення територій": комбат ЗСУ назвав головне завдання війни (відео)

Петро Горбатенко заявив, що звільнення Донбасу має "показати хоч якусь перемогу". Проте, на його думку, регіон краще не штурмувати, а обходити.

Війна в Україні зараз ближче до Першої світової, і головне завдання Сил оборони — не звільнення територій. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБР ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко.

Він зазначив, що нині Україна має політичну ціль звільнити Донецьку область, щоб "показати хоч якусь перемогу". Водночас, на думку військового, регіон потрібно не штурмувати, а брати в кільце.

"Регіон Донбасу — це міська агломерація забудов. У всіх попередніх конфліктах його намагались не стільки штурмувати, скільки обходити, і потім вже переходити до зачистки", — пояснив він.

Горбатенко зазначив, що питання полягає в тому, наскільки раціонально витрачати ресурси на бої на цій ділянці фронту. На його думку, можна провести маневр з оточення міста — через коридор між Маріуполем та Донецьком, орієнтовно в районі Волновахи, або через Харків-Луганськ.

Маріуполь, Донецьк, Волноваха, Харків і Луганськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Я думаю, краще було б зробити так. Але ж є проблема з застосуванням техніки, і ця проблема називається БПЛА різного характеру дій", — підкреслив командир.

З його слів, війна в Україні нагадує Першу світову, коли усе відбувалося "на нозі". Тобто штурмові групи змушені ходити по п’ять кілометрів під обстрілами, щоб дістатись лінії зіткнення і лише тоді починати бій. Так само відбувається й евакуація поранених.

"Головне завдання війни — не стільки звільнення територій, скільки знищення особового складу, техніки й вогневих засобів противника", — заявив "Ролло".

Він додав, що ЗСУ можуть зробити небоєздатним ворога, і тоді землі будуть самостійно деокуповуватись.

"Пам'ятаємо, що у Першій світовій війні Німеччина програла, знаходячись на чужій території", — додав Горбатенко.

Інтерв'ю з Петром "Ролло" Горбатенком (про звільнення Донбасу і завдання війни — з 52:20)

Нагадаємо, також "Ролло" прокоментував питання мобілізації в Україні. Він виступив за мобілізацію студентів та 18-річних замість "старих дідів".

18 листопада речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ "відсунули" ворога від Дніпра у Херсонській області. Тепер російські мінометні розрахунки не добивають до правобережжя.