"Просунулися поблизу залізниці": ЗСУ контрактували в районі Авдіївки, — ISW (карта)

Російські окупанти також намагалися наступати, але підтверджених успіхів не мали. На думку аналітиків, дощова погода уповільнює бойові дії, але не зупиняє атаки як ворожих, так і українських військ.

Українські сили контратакували в районі Авдіївки у Донецькій області. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 листопада.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що українські сили просунулися поблизу залізниці на південний схід від Степового", — зазначили аналітики.

Російські джерела публікували інформацію, що Сили оборони відбили позиції поблизу Степового та контратакували в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

ЗС РФ також намагалися наступати поблизу Авдіївки, але підтверджених успіхів не досягли. Зі слів російських провійськових блогерів, окупантам нібито вдалося просунути поблизу промислової зони, Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці.

Авдіївка на мапі бойових дій Фото: ISW

Також росіяни заявляли, що їхні підрозділи наступали в районі ресторану "Царська охота", але пізніше самі ж цю інформацію спростували. У Генштабі ЗСУ підтверджували, що ворог марно атакував в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Сєверного. Російські джерела стверджували, що атаки були поблизу Первомайського, Красногорівки та Новокалинового.

Повідомлялось, що бої тривають в районі промзони, коксохімічного заводу й Степового. В українському війську розповіли, що кількість дезертирів у ЗС РФ росте і змушує командування застосовувати фізичну силу.

Аналітики припустили, що дощова погода уповільнюватиме темпи бойових дій. Російський провоєнний блогер заявляв, що казати про перемоги ЗС РФ на фронті рано. Він пояснив, що не хоче створити помилкових уявлень про ситуацію.

За оцінкою британського Міноборони, жодна зі сторін не досягла суттєвого успіху на Авдіївському напрямі. Там також пояснили, що через холодну зимову погоду перспективи у військ — менші.

"Українські військові очікують, що Росія почне третю хвилю штурму Авдіївки. Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а дощова погода навряд чи зупинить українські або російські атаки", — додали в ISW.

Нагадаємо, український підрозділ поліції "Білі янголи" відшукав в районі Авдіївки та врятував двох породистих коней. Ще навесні ЗС РФ завдали удару по фермі та вбили майже 300 тварин, тоді коні втекли від своїх власників.

ГУР опублікувало перехоплення розмови російського окупанта, в якій він ділиться подробицями щодо ситуації в районі Авдіївки. За його словами, ЗС РФ зазнають втрат щодня, і поранені — "без рук, без ніг, без чогось іще".