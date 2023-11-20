Дефіцит машин: Туреччина може придбати 40 винищувачів Eurofighter

Сполучені Штати не хочуть продавати Анкарі винищувачі F-16, а вітчизняний KAAN надійде на озброєння у 2030-х роках. Тому треба заповнювати чимось прогалини.

Для заповнення дефіциту винищувачів Туреччина веде переговори щодо придбання європейських винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це повідомляє Breaking Defense.

Як повідомив один із високопосадовців в Міноборони Туреччини, країна може придбати 40 винищувачів Eurofighter. Цей крок міг би дати Анкарі перевагу на переговорах у її багаторічному пошуку американських F-16. Проте перепоною для придбання європейського винищувача може бути опір Німеччини.

"Зараз Велика Британія та Іспанія докладають зусиль, щоб переконати Німеччину, [хоча] ми не ведемо переговори з Берліном… Якщо вийде, то ми плануємо придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon", — повідомив міністр оборони Яшар Гулар.

Наразі Туреччина стикається з дефіцитом винищувальної авіації, бо США не дають схвалення на продаж модернізованих F-16 через політичні розбіжності, а національний винищувач 5 покоління KAAN запуститься лише у 2030-х роках. Таким чином Eurofighter може закрити одразу дві потреби: посилити позицію Туреччини у переговорах з США, а також поповнити флот винищувачів.

Наразі ключовою перепоною з Eurofighter може бути Німеччина. Літак виробляє консорціум з 4 країн: Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія. Кожна країна має право на заборону експорту літаків. Британці та іспанці намагаються переконати Берлін у дозволі на постачання винищувачів, але якщо не вийде, то Туреччині доведеться шукати незахідних постачальників.

Нагадаємо, 27 жовтня Кувейт отримав партію європейських винищувачів Typhoon. Усього замовлено 28 літаків.

19 листопада у Повітряних силах розказали, що отримає Україна з винищувачами F-16.