"Дає перепочити": у ВМС пояснили, чому РФ взяла паузу та не завдає ударів по Україні (відео)

За словами речника командування Дмитра Плетенчука, через складні погодні умови в акваторії ворог не може повноцінно діяти.

Через штормову ситуацію у Чорному морі Росія не має можливості виводити свої ракетоносії та обстрілювати Україну. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, через сильний шторм ситуація у морі досить складна, деякі кораблі навіть зривало з якорів. Відтак, у таких умовах Росія не може застосовувати свою далекобійну зброю. Зокрема, цієї ночі РФ через це не могла застосовувати свою авіацію. У ВМС не можуть спрогнозувати, наскільки довго затягнеться така "пауза", однак зазначають, що сезон штормів зазвичай є тривалим.

"В таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає трошки перепочити усім, хто задіяний безпосередньо до виконання обов'язків", — розповів Дмитро Плетенчук.

Також Дмитро Плетенчук розповів, що цієї зими Росія підготовлена гірше до атак, порівняно з минулим роком, адже мали менше часу на підготовку. Окрім того, через шторми у морі відбувається пересування встановлених Росією мін, що погіршує ситуацію для їх кораблів.

Серед іншого, порівняно із минулою зимою у Росії вже немає такого великого запасу ракет, зокрема, немає спроможності й потужності виробляти бажану кількість. За словами Плетенчука, якщо говорити про виробництво ракет типу "Калібр", то за місяць Росія може виробити лише декілька десятків таких ракет.

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Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичує ракети та планує знову здійснювати масовані ракетні атаки по Україні. Відтак, щоб підготуватися до цієї зими, необхідно отримати від західних партнерів більше системи протиповітряної оборони.

Зокрема, на думку експерта Олексія Гетьмана, цієї зими РФ планує атакувати різними ракетами та з різних напрямків. Таким чином вони намагатимуться перевантажити ППО.