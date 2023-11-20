Ізраїль тестує на війні 12-метровий безпілотний катер Seagull: що про нього відомо

Надводний безпілотник призначено для виконання завдань високого ризику. Бойовики ХАМАС під час вторгнення застосовували різноманітні морські засоби, щоб висадитись на березі.

Військово-морські сили Ізраїлю у межах операції проти бойовиків ХАМАС застосовують безпілотні надводні катери Seagull. Про це повідомляє журнал IsraelDefense.

Ізраїльська компанія Elbit Systems розробила та виготовляє безпілотні надводні катери Seagull. На війні проти бойовиків військові вперше застосували новітню розробку. Серед цілей, які вміє виконувати безпілотник є виявлення мін, підводної інфраструктури та підводних човнів.

Наразі відомо про щонайменше 1 Seagull в арсеналі Військово-морських сил Ізраїлю. Річ у тому, що Ізраїль під час бойових дій зіштовхнувся з підводними та надводними ударними кораблями бойовиками ХАМАС. 7 жовтня ВМС завадили спробам бойовикам вдертися на ізраїльську територію з боку моря.

Seagull тепер є одним з додаткових елементів ВМС для оборони з моря. Відсутність екіпажу дозволяє виконувати завдання з високим рівнем ризику, зокрема виявлення морських мін. Сам безпілотний катер розробили у 2016 році. Завдяки модульності катер здатний виконувати широкий набір завдань. Також є версія з дистанційно-керованим 12,7-мм бойовим модулем. За заявленими характеристиками Seagull здатний діяти в морі понад 4 доби. Керувати безпілотником можна як з землі, так і з іншого корабля.

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