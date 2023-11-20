Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Щиголя та його заступника: що стало причиною (схема, фото)

За інформацією постпреда Кабміну в Раді Тараса Мельничука, тимчасовим виконувачем обов'язків глави відомства став Дмитро Маковський.

Кабінет міністрів України на засіданні 20 листопада ухвалив рішення про звільнення голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жори. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово виконання обов'язків голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України покладено на Маковського Дмитра Васильовича", — додав представник уряду.

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь і його заступник Віктор Жора Фото: Держспецзв'язок

Відомо, що Держспецзв'язок — орган, який, зокрема, відповідає за кіберзахист державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури України.

Що сталося

У понеділок, 20 листопада, НАБУ і САП повідомили, що викрито організовану групу, зокрема з топ-менеджерами Держспецзв'язку, яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень.

Як повідомляє слідство, упродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

"Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, щоб уникнути відкритих торгів і забезпечити їхню перемогу. Із цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг і перерахувало у 2021-2022 роках кошти на суму понад 285 мільйонів гривень", — йдеться в повідомленні.

Схема НАБУ Фото: НАБУ

Однак, за інформацією НАБУ, реальна вартість програмного забезпечення (ПЗ), яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень. Тобто різниця дорівнювала 62 мільйонам гривень, якою і заволоділи учасники злочинної схеми.

"Ці кошти були виведені на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілу між членами організованої групи", — констатують слідчі.

За даними НАБУ, під підозрою опинилися шестеро осіб:

голова Держспецзв'язку та його заступник;

гендиректор і співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) і один його працівник.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.

Що відомо про Юрія Щиголя

Бригадний генерал Юрій Щиголь очолював Держспецзв'язок із липня 2020 року. Займався державною програмою забезпечення українських бійців безпілотниками — так званою "Армією дронів", започаткованою в липні 2022 року спільно Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язком, Генеральним штабом і проєктом United24.

Із 2008-го до 2020 року проходив військову службу на оперативних і керівних посадах у Службі безпеки України.

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