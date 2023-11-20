Понад 200 одиниць: "Армія дронів" за тиждень знищила техніки ЗС РФ на мільйони доларів

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати 39 танків, 5 систем ППО, 41 БМП ворога.

Збройні сили України за допомогою БПЛА, зібраних у рамках державного проєкту "Армія дронів", за тиждень знищили понад 200 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Українські воїни продовжують успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Лише за минулий тиждень "пташками" уражено 39 танків, 31 гармату, 41 броньовану машину та 66 вантажівок. Потужні результати від наших захисників", — зазначив Федоров.

Загалом за цей період "Армія дронів" уразила 214 одиниць російської техніки.

Яку техніку ЗС РФ знищили Сили оборони за тиждень

Ударні підрозділи ЗСУ, які забезпечуються в рамках "Армії дронів", уразили та знищили:

39 танків окупантів;

31 гармату;

41 броньована машина;

66 вантажівок;

19 САУ;

4 одиниці радіотехнічного обладнання;

5 систем ППО ("ТОР" і не тільки);

3 міномети/ПТРК/кулемета;

132 опорні пункти;

6 РСЗВ.

Окрім того, захисники знищили 4 склади та 89 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Фото: t.me/zedigital

Раніше, 13 листопада, повідомлялося, що "Армія дронів" знищила 220 одиниць техніки ЗС РФ. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати кілька десятків танків, гармат і вантажівок окупаційних сил Росії.