Нічні дрони та крутість арти: підрозділ "Божа Справа" показав знищення ЗС РФ під Авдіївкою

Українські бійці за допомогою БПЛА коригували вогонь артилерії по ворожій піхоті. Після вдалих ударів окупанти були знищені, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

Підрозділ аеророзвідки 47-ї окремої механізованої бригади "Божа Справа" показав, як відпрацював по піхоті Збройних силах Російської Федерації на Авдіївському напрямку. Відео опублікували в пресслужбі підрозділу.

У бригаді зазначили, що українські бійці знищували ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів та артилерії.

"Нічна робота на Авдіївському напрямку. Черговий доказ важливості нічних дронів та крутості нашої арти", — йдеться у повідомленні.

Пресслужба опублікувала ролик, в якому показали роботу екіпажу "Хелсінг". Бійці коригували вогонь артилерії по ворожій піхоті за допомогою безпілотників, у результаті чого після вдалих ударів окупанти були знищені, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

Нагадаємо, 17 листопада на Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували ворожий вантажний автомобіль "Урал-4320" разом із боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град". Зокрема, військові навели вогонь артилерії та завдали удари FPV-дронами по російській техніці. За даними розвідки, було уражено 55 реактивних снарядів іранського виробництва. Також бійці ССО пошкодили сам РСЗВ БМ-21 "Град".

18 листопада на Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" уразили екскаватор ворога за допомогою трофейного FPV-дрона. Окупанти пригнали екскаватор для того, аби вирити окопи, проте українська аеророзвідка помітила техніку та вдарила по ній. Після атаки активні інженерні роботи з облаштуванням позицій ворога зупинилися.