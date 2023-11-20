На чверті дороги до Москви: невідомі БПЛА атакували Орловську область РФ, — губернатор

Російський губернатор Кличков запевнив, що після атаки БПЛА влада контролює ситуацію. З його слів, над регіоном помітили дрон літакового типу.

Увечері 20 листопада над Орловською областю виявили БПЛА невідомого походження, який летів над західною частиною регіону. Сили ППО ЗС РФ начебто знешкодили літальний апарат. Про деталі події повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков у Telegram-каналі.

У дописі губернатора вказано, що безпілотник літакового типу був один. Напрям руху — Шабликінський район. У запуску дрона росіянин звинуватив Україну.

Зі слів посадовця, російські сили ППО знешкодили БПЛА. Також він впевнений, що немає ні постраждалих, ні руйнувань. При цьому на місці подій "проводяться необхідні заходи, ситуація перебуває під контролем".

Атака БПЛА у Орловській області 20 листопада 2023 року Фото: Скриншот

Інформацію про появу БПЛА літакового типу над Орловською областю підтвердили в Міноборони РФ. Вказують, що атака відбулась о 21:30 за Москвою.

Зазначимо, інших подробиць подій у Орловській області Кличков не повідомив. При цьому на карті видно, що Шабликінський район розташований на умовній прямій лінії, якою міг би прямувати ударний безпілотник невідомого походження у бік російської столиці. Відстань до кордону України — близько 100 км, до Москви — близько 300 км.

Місцевість у Орловській області, де начебто збили БПЛА Фото: Google maps

Раніше Фокус повідомляв про попередні випадки, коли дрони пролітали над різними областями РФ, у тому числі — над Орловщиною. Наприклад, 14 листопада стало відомо про масовану атаку безпілотників на чотири російські області. Тоді апарати дістались до КБ з розробки ракет "Кинджал" у місті Коломна у Московській області. Також під ударом опинився хімзавод у Брянській області.

Попередня атака на КБ у Коломні сталась 11 листопада, розповіли ЗМІ. На світлинах з місця подій видно, які над якось будівлею здіймається стовп диму.

Крім того, у листопаді ж палало на порохову заводі у Тамбовській області — подія сталась 15 листопада. Ще один "феєрверк" стався за тисячі кілометрів від України — у Волгоградській області. РосЗМІ стверджували, що там начебто сталась детонація на складах боєприпасів у військовій частині.

Нагадуємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що російські компанії вільно купують сировину для виробництва взуття. Вказується, що сировину купують і ЄС і можуть використовувати для пошиття чобіт для ЗС РФ. Водночас американський дипломат Курт Волкер зазначав успіхи України у перериванні ланцюгів постачання російської армії. Вказав, що для цього вдало використовують артилерійські системи, не маючи авіації.