Питання відкрите: чи дійсно РФ модернізувала касетні авіабомби РБК-500 комплектом УМПК

Під час бомбардувань Сирії російські літаки скидали касетні авіабомби РБК-500. Тоді ж заявлялось, що їхня дальність складає 50 км.

У російських телеграм-каналах розповсюдили відео про масований удар авіаційними касетними бомбами РБК-500 по позиціях ЗСУ. Заявляється, що снаряд зробили корегованими за допомогою додавання модуля УМПК. Про це повідомляє Defense Express.

Окупанти заявили про інтеграцію комплекту крил на РБК-500 — це касетна авіаційна бомба. Саму подію експерти називають тривожною. Проте викликає сумніву чи дійсно РФ змогла зробити бомбу плануючою, і як взагалі ставитись до загрози касетної бомби.

Сама бомба РБК-500 є такою собі оболонкою, яка вміщає певну кількість малогабаритних суббоєприпасів. Вони призначені для ураження цілей на площах. В залежності від бойової частини РБК-500 може мати:

протипіхотну бойову частину на 650 суббоєприпасів ШОАБ-0,5;

уламково-фугасну чи бетонобійну — до 10 боєприпасів;

протитанкову бойову частину — 15 боєприпасів СПБЕ-Д.

Проте автори звертають увагу, що застосування РБК-500 у протитанковому виконанні РФ використовувала у Сирії. Ще тоді було заявлено, що максимальна відстань ураження авіабомби нібито сягає 50 км від цілі.

Су-34 у Сирії з бомбою РБК-500 СПБЕ-Д

У відкритому доступі немає доказів, які б підтверджували дальність, проте є відео застосування РБК-500 по цивільній забудові в Сирії.

Якщо спробувати відповісти на питання, наскільки реально інтегрувати модуль УМПК до РБК-500, то зʼявляється кілька моментів. Незалежно від спорядження конструкція РБК-500 передбачає, що від касети має відділитись хвостовик, щоб суббоєприпаси могли вистрілюватись на ціль. У відкритому доступі є світлини модулів УМПК, з яких можна побачити, що вони не передбачають відділення у польоті. Відтак можливість інтеграції комплекту крил на РБК-500 залишається відкритим.

Модуль УМПК

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив Фокусу, як можна боротись із бомбами РБК-500.

20 листопада аналітики ISW повідомили, що РФ модифікувала касетні авіабомби й вдарила ними по позиціях ЗСУ.