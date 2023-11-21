Які ракети знадобляться українським F-16, щоб захиститись від КАБ-500 та ударних Ка-52

Українській армії потрібні сучасні крилаті ракети, щоб мати змогу завойовувати паритет на локальних ділянках фронту.

Українські льотчики опановують винищувачі F-16. Тим часом на фронті РФ має перевагу у застосуванні корегованих авіабомб ФАБ-500 з комплектом крил УМПК. Окрім цього, складнощі створює гелікоптер Ка-52. У OSINT-команді Tatarigami-UA проаналізували, як F-16 зможуть повпливати на ситуацію в повітрі.

Аналітики зазначають, що на фронті змінюються події. У російських військ більше авіабомб КАБ-500, які дають змогу ворогу уражати цілі на відстані майже 60 км без загрози потрапити в зону дії української ППО. Авіабомби є спробою РФ компенсувати втрати в артилерії та зменшення запасів боєприпасів. Також таким заходом є FPV-дрони, яких стає все більше з двох боків.

ФАБ-500 з комплектом УМПК

Російські авіабомби є серйозною загрозою, оскільки мають вибухівки від 100 до 700 кг. Україні бракує засобів ППО, щоб можна було прикривати війська від КАБів. Відтак рішенням, на думку аналітиків, можуть бути F-16 з ракетами AIM-120D. Їхня робоча дальність складає понад 100 км. Винищувачі F-16 зможуть зменшити загрозу з боку Повітряно-космічних сил РФ.

Україна зможе боротися з російськими літаками, які не зможуть уникати зони дії ППО, бо їх дістануть ракети AIM-120D. Окрім цього, ЗСУ так зможуть вирішити проблеми, які приносять гелікоптери з протитанковими ракетами ЛМУР або "Вихрь".

У підсумку автор вважає, що у війні ні Україна, ні Росія не зможуть завоювати панування у повітрі через високу насиченість системами ППО. Цінність F-16 буде полягати в тому, що він зможе атакувати російські бомбардувальники на конкретному відрізку фронту. Відтак Сили оборони зможуть отримати сприятливу ситуацію або навіть тимчасове панування на конкретній місцевості під час наступальних операцій. Відтак, окрім AIM-120D, літаки треба оснастити крилатими ракетами AGM-158 JASSM та крилатими авіабомбами AGM-154 JSOW.

Нагадаємо, 20 листопада в Міноборони створили структуру для інтеграції винищувачів F-16 в систему Повітряних сил.

19 листопада в Повітряних силах розказали, як F-16 повпливають на хід бойових дій в Україні.