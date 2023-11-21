"За наших хлопців": командир розповів, як ЗСУ "відплатили" ворогу за удар по 128-й бригаді

Російських окупантів зібрали в узліссі на святкове нагородження. Зі слів військового Роберта Бровді, для 25 з них це було останнє урочисте шикування.

Українські військові помстилися ЗС РФ за ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Деталями 21 листопада поділився у соцмережах командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБр ЗСУ та засновник підрозділу аеророзвідників "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

Він розповів, що 19 листопада, у День ракетних військ і артилерії в Росії, окупантів зібрали на святкове нагородження. Місце для цього підготували та замаскували — в узліссі.

Зі слів Бровді, на честь свята вишукувались бійці ворожої 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Командування запізнилося на декілька годин, але захисники терпляче чекали. Коли загарбники все ж зібралися, по них завдали удар "відплати".

"За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову", — заявив "Мадяр".

Він повідомив, що помста стала можлива завдяки співпраці цілої низки підрозділів. Внаслідок атаки, за даними Бровді, загинули 25 російських армійців, ще понад сотня отримала поранення.

"Втрати командного складу суворо засекречено прибулою комісією", — зазначив український командир.

Публікація Роберта Бровді від 21 листопада Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 листопада голова Міноборони Рустем Умєров розкрив деталі удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Бійців зібрали у дворі будинку для нагородження, проігнорувавши правила маскування та оголошену ракетну небезпеку. ЗС РФ завдали удару, внаслідок якого загинули 19 військовослужбовців.

У ДБР припустили, що ціллю удару російських окупантів міг бути командир бригади Дмитро Лисюк. Того дня він запізнився на шикування.