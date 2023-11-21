Український льотчик "Фантом" розказав, чи замінять F-16 бомбардувальники Су-24

F-16 — це багатофункціональний літак, який може нести значне різноманіття озброєння, тому питання заміни Су-24М відпаде само по собі, каже "Фантом".

Український льотчик з позивним "Фантом" розказав, чи зможуть західні винищувачі F-16 замінити радянські бомбардувальники Су-24М, на якому літає офіцер. Про це військовослужбовець розповів в інтервʼю для АрміяInform.

Льотчик-бомбардувальник має за плечима підготовку в Сполучених Штатах та навчання в командно-штабному коледжі Міністерства оборони Великої Британії, де здобув диплом магістра військових наук. В лютому 2022 року він був командиром авіаційного підрозділу. Проте чим досвідченіший льотчик, тим складніші завдання він виконує.

За словами "Фантома", F-16 — це багатофункціональний винищувач з широким спектром авіаційного озброєння, яке можна встановлювати під конкретну місію.

Льотчики працюють на Су-24 на наднизьких висотах Фото: АрміяInform

"Багатофункціональність цього літака має багато переваг. По-перше, уніфікація авіапарку. Замість чотирьох різнотипних літаків на озброєнні можна тримати лише один чи два типи літака. З цього виходить другий плюс — легше готувати пілотів і обслуговчий персонал. Це також спрощує ремонт і обслуговування техніки, що зменшує навантаження на економіку країни. Та головне, маючи різнотипне озброєння на борту під час місії, — літак може знищувати як повітряні, так і різноманітні наземні цілі одночасно", — розказав "Фантом".

Також він додав, що з огляду на те, що F-16 ніколи не літає на одинці, тому для ворога збільшується загроза. Також важливим елементом є комплекс бортового обладнання. У випадку F-16 літак має сучасні засоби виявлення та РЕБ. Українські Повітряні сили вже застосовують деякі західні ракети на радянських літаках. Проте з появою західних літаків це можна буде робити ще ефективніше, бо вони одразу створювались для них. Відтак питання утриммування радянських літаків відпаде саме по собі. Опанувати американські F-16 не буде проблемою для українських штурмовиків, бомберів та льотчиків-винищувачів.

Нагадаємо, 3 листопада в MBDA Deutschland заявили, що на інтеграцію ракет Taurus на українські Су-24 знадобиться до 6 місяців разом з навчанням.

27 жовтня ЗМІ писали, що Казахстан виставив на аукціон понад сотню винищувачів МіГ-31, Су-24 та МіГ-29.