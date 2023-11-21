Мобілізація в Україні: представникам Львівського ТЦК розширили повноваження

Львівська ОВА дозволила представникам ТЦК перевіряти документи на вулиці з метою належного виконання заходів мобілізації на період дії правового режиму воєнного стану.

В Україні продовжено дію воєнного стану до 14 лютого 2024 року. На період дії цього правового режиму продовжено і мобілізацію військовозобов'язаних громадян призовного віку. Аби покращити процес мобілізації, у Львівській області представники ТЦК і СП отримали розширені повноваження. Такий наказ видала Львівська обласна військова адміністрація (ОВА).

За законом, зупиняти людей на вулиці і перевіряти документи, що засвідчують особу, можуть представники поліції та кількох інших силових структур. У представників ТЦК і СП таких повноважень немає. У зв'язку з цим військкоми часто співпрацюють із поліцією, патрулюючи спільно вулиці. Така співпраця дає змогу на законних підставах зупиняти на вулиці чоловіків призовного віку, перевіряти їхні документи та вручати повістки до ТЦК.

Військова адміністрація Львівської області вирішила спростити роботу військкомів, розширивши список тих, хто може перевіряти документи на вулицях.

У наказі, дія якого поширюється тільки на Львівську область, зазначено, що "з метою належного виконання заходів мобілізації на території Львівської області на період дії правового режиму воєнного стану" співробітники Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть здійснювати перевірку документів у громадян призовного віку.

Наказ Львівської ОВА також зобов'язує військовозобов'язаних громадян мати при собі документи, що засвідчують особу, та військово-облікові документи (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) і пред'являти їх на вимогу уповноважених представників ТЦК.

Наказ діє до скасування або припинення дії воєнного стану або до видання окремого наказу "залежно від того, яка з цих подій настане раніше".

Нагадаємо, представників ТЦК і СП, які займаються врученням повісток військовозобов'язаним, можна просити пред'явити документи, адже не у всіх є такі повноваження. У Міністерстві юстиції України роз'яснили, які документи мають мати працівники ТЦК під час вручення повістки.

Раніше Фокус писав, співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян. Щоб уникнути порушень своїх прав громадяни повинні знати, що поліція не має права вручати повістки, а співробітники ТЦК не наділені повноваженнями перевіряти документи.