Чи будуть ракети Taurus: у Bild показали деталі спілкування Пісторіуса і Умєрова (фото)

Німецького міністра оборони роздратували питання журналістів про ракети для України, зауважило видання Bild. Втім під час зустрічі з Умєровим були навіть обійми.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідали навчальний центр українського війська на Київщині. Німецький посадовець побачив, як готують бійців ЗСУ, та відповів на питання, що увійде або не увійде у новий пакет військової допомоги Німеччини. Про деталі візиту Пісторіуса, який відбувся 21 листопада, ідеться у статті видання Bild.

Видання опублікувало кадри зустрічі міністрів. На світлині обидва політики тиснуть один одному руки. Журналісти також зазначили, бо Пісторіус і Умєров "обійнялись".

Пісторіус і Умєров - зустріч у Києві 21 листопада 2023 року Фото: Bild

На інших світлинах — кадри з відвідин навчального центру. Зокрема, Пісторіус побачив симулятор поля бою — комплекс екранів, на яких певні позначки відображають реальну ситуацію.

Пісторіус і Умєров - під час симуляції поля бою Фото: Bild

Також німецький посадовець спостерігав за роботою військових у танковому симуляторі. Крім того, роздивлявся шеренгу снайперських гвинтівок, серед яких, вказали у статті, були й німецькі.

Пісторіус і Умєров роздивляються танковий симулятор Фото: Bild Пісторіус і Умєров роздивляються снайперські гвинтівки Фото: Bild

Українські військові часто промовляли Пісторіусу слово "Дякую!" Це слово "особливо вразило німецького міністра", відзначив Bild.

Журналісти поцікавились, що може увійти у наступний пакет допомоги України. Політик відповів, що про вміст пакета стане відомо пізніше у вівторок. При цьому хтось з членів делегації "знизав плечима" і сказав, що нададуть "не більше отриманого".

Автори Bild пояснили, як вони зрозуміли таку відповідь: "Україна й далі марно чекатиме на довгоочікувану німецьку крилату ракету "Таурус". Між тим, наголошується, ця ракета могла б переломити хід війни на сході та півдні.

Крім того, про це висловився Пісторіус, сказавши: "Нового статусу щодо цього немає". Журналісти зауважили, що при цьому він був "трохи роздратованим".

Військова допомога Україні — деталі

Зазначимо, західні журналісти відвідали місцевість неподалік від поля бою під Авдіївкою. Поспостерігавши за подіями, вони вказали, що не бачать "патової ситуації", про яку згадував Головнокомандувача ЗСУ генерал Валерій Залужний. Вказали, що тривають бої, в яких ЗСУ та ЗС РФ намагаються зайняти вигідні позиції.

Між тим про загальний обсяг та склад військової допомоги Німеччини розповідається на порталі Бундесверу. Зокрема, 20 жовтня посадовці оприлюднили інформацію про надання Україні ще кількох установок ППО. А вересні анонсувалась відправка 200 бронемашин MRAP, які допомогли б бійцям ЗСУ долати мінні поля.

Нагадуємо, 20 листопада стало відомо про новий пакет військової допомоги від США, про яку повідомили у Пентагоні. У новому пакеті — ракети HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкове спорядження, ідеться у пресрелізі відомства. Про пакет повідомили того ж дня, коли до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.