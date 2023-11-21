Мають приготуватися: українські розвідники надсилають привіт з району Кримського мосту (відео)

За словами журналістів, спецпідрозділ ГУР Міноборони зафіксував свою присутність біля Кримського мосту.

У вівторок, 21 листопада, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України розмістив у мережі відео, яке заінтригувало багатьох користувачів. Про це повідомили джерела "24 каналу" серед спецпризначенців.

Відомо, що йдеться про спецпідрозділ "Артан", який передає привіт російським окупантам біля Кримського мосту. При цьому, як засвідчують журналісти, вони отримали "добро" від військових на публікацію цього відео.

Кримський міст — історія уражень

Кримський міст, або Керченський міст, — це надважливий логістичний і транспортний вузол Російської Федерації, який з’єднує Краснодарський край з тимчасово окупованим пів островом Крим.

Кримський міст належить до переліку стратегічних об’єктів першої категорії, тому він повинен мати потужну систему оборони. Росіяни стверджують, що Кримський міст має багатошарову оборону, що складається з комплексів ППО та ПРО, протидиверсійних катерів, берегових ракетних комплексів, загону бойових плавців та Росгвардії.

Оборона Кримського мосту очима російських окупантів Фото: Скріншот

Перша атака на Кримський міст відбулася вранці 8 жовтня 2022 року, приблизно о 06:05. На мосту стався потужний вибух, одночасно з вибухом, на сусідньому залізничному полотні проїздив поїзд з легкозаймистими матеріалами, вогонь охопив і його.

Друга атака сталася у ніч на 17 липня 2023 року. Вибух пролунав у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

Нагадаємо, 27 жовтня речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що Кримський міст є "зайвою конструкцією", а тому Україна має плани щодо його знищення.

1 листопада пропагандисти повідомили, що після оголошення повітряної тривоги в Криму вирішили захистити Кримський міст від ударів з повітря, а тому нібито встановили димову завісу на мосту і зупинили проходження морських суден.

В українській розвідці прокоментували таку заяву. Окупаційні війська в Криму регулярно не узгоджують дії та інформацію з окупаційною владою, тому та змушена брехати на ходу.