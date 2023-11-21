Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде (відео)

За словами глави німецького оборонного відомства, Київ отримає додаткові системи ППО Iris-T SLM, а також дрони та снаряди. Про передавання ракет Taurus поки що не йдеться.

У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Про це він повідомив, перебуваючи з офіційним візитом у Києві, передає німецьке видання BILD.

Глава німецького оборонного відомства повідомив, що Берлін передасть Києву третій пакет систем ППО Iris-T SLM, збільшивши загальну кількість обіцяних систем із восьми до дванадцяти. За його словами, перша з чотирьох нових обіцяних систем надійде не раніше за кінець 2024 року, а решта — не раніше 2025 року.

Пакет допомоги також враховує 60 високотехнологічних розвідувальних безпілотників різних типів, а також понад 20 радіолокаційних систем для виявлення дронів-камікадзе противника.

Пісторіус повідомив, що українські військові отримають 20 000 нових 155-міліметрових артилерійських снарядів. Як зазначають автори публікації, це стільки ж, скільки Німеччина сумарно вже поставила Україні. Також згадується про передавання 8000 протитанкових мін.

За словами міністра, протягом наступного року його країна планує виробити та поставити в Україну до 130 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО.

На запитання про те, чи буде Україні поставлено крилаті Taurus, Пісторіус повідомив, що нової інформації з цього приводу немає.

Нагадаємо, 13 листопада Борис Пісторіус повідомив, що наступного року Німеччина, ймовірно, збільшить удвічі обсяг військової допомоги Україні. Міністр підкреслив, що збільшення військової допомоги є "потужним сигналом Україні про те, що ми не покидаємо їх".

Раніше, 12 листопада, ЗМІ повідомили, що правляча коаліція канцлера ФРН Олафа Шольца схвалила збільшення військової допомоги Україні у 2024 році (до 8 мільярдів євро). У такому разі оборонний бюджет Німеччини становитиме 2% ВВП уперше за понад 30 років.