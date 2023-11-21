"Контрнаступ не такий, як очікувала Україна": президент Чехії — про кволу допомогу Заходу

Очільник Чехії Петр Павел заявив, що постачання зброї Києву гальмується, тож є "великий ризик" втоми від війни.

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ у війні з Росією розвивається не так, як очікували самі українці, зокрема, через недостатньо масовану та швидку західну підтримку. Від цього виграла російська армія, яка "дуже добре" підготуватися до наступу українських сил. Про це йдеться в заяві Павела, на яку покликається чеське інформагентство ČTK.

За словами чеського очільника, час, витрачений на підготовку, дозволив Росії підготуватися до контрнаступу ЗСУ. Також Павел застеріг, що постачання зброї Києву не відповідають очікуванням і поглиблюють розчарування українських військових у Заході.

Він додав, що постачання зброї, необхідної Україні для досягнення успіху, все ще гальмується й навіть тепер не досягає необхідного рівня. А українські бійці, за словами президента Чехії, відчувають не лише логічну втому, але й дедалі більше розчарування в підтримці Заходу.

"Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму й досягти успіху проти супротивника, який використав увесь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва", — наголосив Павел під час зустрічі з командувачами Збройних сил країни.

Він зауважив, що РФ здатна постачати для своєї армії стільки ж або більше техніки та боєприпасів, ніж Захід Україні.

Війна Росії проти України, вважає Павел, несе із собою "великий ризик", а саме втому від боїв, яку відчувають не лише сторони, які воюють, але й усі країни, що підтримують одну з них.

Він також застеріг від укладання угоди з агресоркою.

"Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона буде досягнута, звичайно, базуватиметься на реальній ситуації на полі бою", — сказав Павел.

Водночас 9 листопада Чехія продовжила програму навчання бійців ЗСУ. Українських бійців навчатимуть інструктори зі збройних сил країн-членів НАТО.