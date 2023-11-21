Залп десятками "калібрів": ЧФ РФ скоро матиме нові ракетні кораблі, — росЗМІ

У росЗМІ вказали, що протягом останніх п'яти років Росія отримала 130 нових військових кораблі. При цьому у 2023 році було збудовано ще шість підводних човнів різного типу.

Під час засідання колегії Міноборони РФ міністр Сергій Шойгу перелічив нові військові кораблі, які увійдуть до складу Військово-морського флоту РФ. Зокрема, вказав, що до кінця 2023 року росіяни матимуть ще три підводні човни, здатні стріляти крилатими ракетами "Калібр". Про деталі виступу російського посадовця розповіли у Telegram-каналі агентства ТАСС.

Шойгу зазначив, що російський флот чекає поповнення — щось випробовується, щось готове до роботи:

фрегат "Адмірал Головко", який оснащений ракетами "Циркон" — випробовується;

ракетний підводний човен стратегічного призначення "Імператор Олександр ІІІ" — випробовується і увійде до складу Тихоокеанського флоту;

багатоцільові ракетні підводні човни, здатні стріляти "Калібрами" — три субмарини увійдуть до складу флоту до кінця 2023 року;

Крім того, російський міністр заявив, що ЗС РФ у 16 разів наростила постачання безпілотників, ідеться у дописі ТАСС.

Зброя РФ — деталі

Між тим у мережі можна відшукати деякі деталі щодо того, яке саме нове спорядження отримав російський флот протягом останнього року. Зокрема, вказується, що спустили на воду три субмарини проєкту "Борей-А". Кожна з них може зробити залп з 16 ракет "Булава", які долають 9300 км.

Крім того, Чорноморський флот РФ у травні отримав корвет проєкту 20380 "Меркурій". Також Тихоокеанський флот у вересні отримав корвет проєкту 20380 "Різкий". Ще одна російська компанія Об'єднана суднобудівна корпорація — влітку 2023 року повідомила про передачу ВМФ РФ близько 11 кораблів: п'ять підводних човнів (три атомні та два дизельні), кораблі дальньої та ближньої морських зон.

Зазначимо, раніше Фокус писав про флотилію, яку має збудувати для ЗС РФ компанія "Севмаш". Зокрема, на воду незабаром спустять нові атомні підводні човни проєктів "Борей-А" ("Імператор Олександр III") та "Ясень-М" ("Красноярськ"). Також очікується, що Росія додаткових матиме ще три дизель-електричних підводних човнів. Сумарно ж, вказують у росЗМІ, протягом п'яти років, з 2018 по 2023 рр., Росія отримала 130 нових кораблів різних типів.

Нагадуємо, США показало випробування новітнього літака-невидимки, здатного запускати ракети на 2 500 км. Крім того, стало відомо про успішне випробування високоточних далекобійних ракет, якими планують замінити старі ракети ATACMS.