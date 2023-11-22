Росія провела нову багатогодинну повітряну атаку дронів: куди летіли ворожі БПЛА

Повітряна тривога тривала кілька годин. На Хмельниччині уламки одного зі збитих дронів упали на подвір'я приватного домогосподарства на Хмельниччині.

Увечері 21 листопада російські війська почали нову атаку дронами на українські міста. Повітряна тривога в багатьох регіонах тривала по кілька годин. Про загрозу повідомили Повітряні сили ЗСУ ще о 19:14.

Так, у повідомленні було сказано про небезпеку в Запорізькій області. Пізніше стало відомо, що група ворожих БПЛА рухається до Дніпропетровської області. Безпілотники продовжили рух на північ у бік Полтавської області.

Уже о 22:06 Повітряні сили попередили про загрозу з боку дронів ЗС РФ у Чернігівській області. Пізніше в ЗСУ повідомили про нову групу БПЛА в напрямку Дніпропетровської області, які рухалися зі сходу та півдня. О 22:53 повітряну тривогу у зв'язку з польотом безпілотників було оголошено в Миколаївській і Херсонській областях.

О 23:07 у ЗСУ повідомили, що російські ударні дрони залетіли на територію Київської області з півночі, а о 23:23 було помічено групу дронів у напрямку Кіровоградської області. Пізніше БПЛА, які підлітали до столиці, попрямували в Житомирську область. Крім того, о 23:39 у ЗСУ повідомили, що група російських дронів попрямувала з Миколаївської в Одеську область.

Уже о 00:17 Повітряні сили оголосили відбій у Київській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Група ударних ворожих БПЛА заходить у Вінницьку область з Одеської та Кіровоградської областей!" — ідеться в повідомленні від 00:30.

Потім о 01:04 у ЗСУ повідомили, що перша група ударних БпЛА рухається через Немирів у напрямку Вінниці, а друга група ударних БпЛА наближається до Жмеринки в напрямку Хмельницького. Опісля вже обидві групи попрямували до Хмельницької області.

Як повідомив у Facebook перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, в області спрацювали сили ППО.

Пізніше він заявив, що уламки одного зі збитих дронів Shahed впали на подвір'я приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда.

"Почалася пожежа. На місці працює ДСНС та інші служби. Головне, що немає травмованих і загиблих", — написав Тюрін.

О 01:53 було оголошено тривогу в Тернопільській області.

"Ще одна група ударних БПЛА у Вінницькій області наближається до Жмеринки в напрямку Хмельницького", — повідомили Повітряні сили о 01:54.

Тільки о 03:04 було оголошено відбій у зв'язку з БПЛА в усіх областях.

Нагадаємо, що 21 листопада росіяни вдень знову обстріляли Херсонську область. За півтори години керовані авіабомби знову накрили Бериславський район на правому березі Дніпра та Каховський район — на лівобережжі Херсонщини.